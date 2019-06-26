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مبعوث ترامب: الطيار المقبوض عليه في ليبيا الشهر الماضي أمريكي


أعلن روبرت أوبراين مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الطيار الذي ألقي القبض عليه في ليبيا الشهر الماضي أمريكي وليس برتغاليا.

ووفقا لصحيفة "المرصد" الليبية، فإن المسؤول الأمريكي، أكد أن طيار الميراج الذي كان يعمل لصالح حكومة الوفاق مرتزقا في مصراته وقبض عليه في 7 مايو الماضي أمريكي ويدعى جيمي سبوغنل وليس برتغاليا كما زعم عند اعتقاله.

وأوضحت الصحيفة وفقا لما قاله أوبراين، أن السلطات الأمريكية تتواصل مع القيادة العامة لـ"الجيش الوطني الليبي" بشأن هذا الطيار.

يذكر أن مضادات "الجيش الوطني الليبي" نجحت في 7 مايو الماضي في إسقاط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق حاولت الهجوم على مواقع للجيش في منطقة وادي الهيرة، الواقعة بين مدينتي طرابلس وغريان، وألقت القبض على الطيار.

وعرّف قائد الطائرة وهي من طراز ميراج "إف - 1" بنفسه على أنه برتغالي واسمه جيمي ريس، ويبلغ من العمر 27 عاما، فيما نفى الجيش البرتغالي وجود طيار بهذا الاسم في صفوفه، وأعلنت السلطات هناك أنها تتحقق من هويته.

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