الصفحة الدولية

مسؤول روسي يعلق على احتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران


تشهد موسكو فعاليات مؤتمر روسي - إيراني، ينظمه نادي "فالداي" الدولي، ومعهد الدراسات السياسية والدولية (IPIS ، طهران).

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، قام مدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، بتقدير احتمال نشوب نزاع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران، وأشار إلى وجود ضغط أمريكي قوي على إيران، وقال إن ذلك "يبدو بمثابة خدعة قاسية ومحفوفة بالمخاطر" وشدد على أن هذا الرأي لا يختلف كثيرا عن التقييم الرسمي.

وأضاف ممثل الخارجية الروسية: نحن نفضل اللعب بالشطرنج، أما الزملاء الأمريكيون فيحبون لعبة البوكر، التي وبخلاف الشطرنج، تكون نهايتها غير متوقعة دائما. لذلك يسود الخداع دائما في البوكر، وعندما تشتد حدة اللعب، يزداد احتمال انعدام القدرة على التنبؤ، حينذاك قد يخرج الأمر عن نطاق السيطرة وهو أمر يثير القلق".

ولم يستبعد كابولوف، أن تكون مهمة الولايات المتحدة تكمن في "زعزعة الوضع الطبيعي لحركة النفط في منطقة الخليج". وقال: "حتى المواجهة العسكرية السريعة العابرة مع إيران، ستؤدي على الفور إلى هذه النتيجة على وجه التحديد. وهذا الضرر سيكون ليس فقط بالنسبة لإيران، بل وأيضا لدول الخليج الأخرى، بما في ذلك السعودية نفسها". ولكن، إذا تحول النزاع إلى مواجهة إقليمية واسعة، فقد "تأخذ المشكلة، طابعا طويل المدى بالنسبة لكل الاقتصاد العالمي. وهو ما سيؤدي إلى أزمة سيصعب علينا جميعا الخروج منها". 

ووفقا لتوقع كابولوف، "إيران ليست فقط قادرة على الصمود، بل وعلى الرد كذلك. إيران ستصمد في أي مواجهة كانت، وهي لن تكون وحيدة".

بعد ذلك، استفسر مراسل "كوميرسانت"، من كابولوف، هل تعني عبارته هذه، أن روسيا مستعدة لتقديم الدعم العملي لإيران في حال تعرضها لضربة أمريكية، فرد الدبلوماسي الروسي بالقول: "أما بالنسبة إلى الإجراءات الملموسة في حال تعرض إيران لضربة ، فهذه مسألة تخص رئيس روسيا. لكن ليس فقط روسيا، بل والعديد من الدول الأخرى تتعاطف مع إيران. طهران لن تبقى وحدها، إذا قررت واشنطن، لا قدّر الله، اتخاذ إجراءات جنونية وغير مسؤولة ضدها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسؤول روسي يعلق على احتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران
بدء جلسة لمجلس الأمن لمناقشة مدى التزام إيران بالاتفاق النووي
المقررة الأممية: التحقيق السعودي في قضية خاشقجي منقوص في نقطة هامة
مسؤول إيراني: طهران لا ترى سببا مقنعا للالتزام بالاتفاق النووي
روحاني لماكرون: لن نعيد مفاوضات عملنا عليها لمدة عامين تحت أي ظرف
ظريف: بولتون يعد مؤامرة لشن حرب على إيران
بريطانيا: لا نتوقع طلبا أمريكيا بالانضمام إلى حرب ضد إيران
إيران تعلن أنها ستوقف العمل ببندين آخرين في الاتفاق النووي في 7 يوليو
مصر.. سجن محافظ المنوفية السابق 10 سنوات وتغريمه 58 مليون جنيه
ظريف يسأل الأمريكيين: كم قتلتم من البشر بسلاحكم النووي؟
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.23
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فرح : شبكة النت على جهاز الماي فاي اسيا سيل صفر نهائي لا توجد شبكه من البارحه في منطقة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رائد عبدالله : طبعا يستقيل غير ضمن المالات يوصلنه بعدما كان عراب التصويت على قانون استحقاق النائب للراتب حتى مداوم ...
الموضوع :
النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب
عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون الفرطوسي : الى من يهمه الامر اني المواطن عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون من المتضررين جراء الامطار في عام ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ...
الموضوع :
(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
فيسبوك