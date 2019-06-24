الصفحة الدولية

أوروبا تتحفظ إزاء دعوة بومبيو لإنشاء تحالف دولي ضد إيران


ردت قوى أوروبية بتحفظ على خطط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإنشاء تحالف دولي ضد إيران، مشددة على أن أولويتها تعود إلى تخفيف التوتر في المنطقة

وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر للصحفيين اليوم الاثنين أن برلين أحيطت علما عبر وسائل الإعلام بتصريح بومبيو أمس بأنه يتوجه إلى الشرق الأوسط لبحث "كيفية تشكيل تحالف دولي" ضد طهران سيضم دولا آسيوية وأوروبية على حد سواء.

وتابع الدبلوماسي الألماني تعليقا على هذه المبادرة أن برلين كانت ولا تزال ترى أولويتها في "خفض التصاعد في الوضع الخطير" الذي تشهده المنطقة.

وردا على سؤال عن مقارنة بعض وسائل الإعلام الألمانية مشروع بومبيو الجديد بـ"تحالف الراغبين" الذي أنشأته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن ضد العراق عام 2003، دعا بورغر إلى توخي الحيطة في مثل هذه المقارنات التاريخية.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد وجه أمس انتقادات إلى حملة "أقضى ضغط" تمارسها واشنطن ضد طهران، محذرا، في حديث لشبكة ZDF التلفزيونية، من أن هذه الاستراتيجية خاطئة، على الرغم من فعاليتها الاقتصادية، وتدفع المنطقة نحو خطر اندلاع حرب.

وقال ماس إن "الوقت حان الآن للدبلوماسية"، وتكرر هذا الموقف اليوم على لسان مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وشددت كوسيانيتش، تعليقا على خطط بومبيو، على ضرورة تسوية الخلافات القائمة بالطرق الدبلوماسية حصرا، مبدية استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع جميع الشركاء في هذا الاتجاه، وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت وجود حاجة ماسة إلى ضبط النفس وفتح قنوات الحوار وخفض التوتر بصورة عاجلة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني وأحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، جيريمي هانت، اليوم في حديث نقلته صحيفة "ديلي ميل"، عن قلق المملكة المتحدة البالغ إزاء واقع الأوضاع في الشرق الأوسط، مضيفا أن لندن تتطلع إلى تخفيف التوتر.

وأكد هانت أن بريطانيا ستقف إلى جانب الولايات المتحدة كأقوى حليف لها، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أي طلب من واشنطن بشأن الدعم العسكري ضد إيران سيتم النظر فيه انطلاقا من ظروف اللحظة الراهنة.

وجاء ذلك في وقت تعيش فيه منطقة الخليج توترا غير مسبوق منذ عقود بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تحاول ألمانيا إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران ومجموعة 5+1 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أوروبا تتحفظ إزاء دعوة بومبيو لإنشاء تحالف دولي ضد إيران
وكالة: بومبيو لم يتطرق لقضية خاشقجي في اجتماعه بالعاهل السعودي
موسكو: يجب حل الموقف في منطقة الخليج عن طريق الحوار
سجن البشير.. حملات لصيانة الحمامات وطفح المياه ومكافحة البعوض
سلطنة عمان تنفي نقل رسالة من ترامب إلى إيران
روسيا تتعهد بالتصدي للعقوبات الأميركية الجديدة على إيران
مقتل وإصابة ثلاثة مسلحين باشتباكات مع قوات الحرس الثوري في ايران
ترامب عن العلاقات مع السعودية: لنأخذ أموالهم
إيران تهدد بـ"رد عسكري عنيف" حال وقوع أي اعتداء صغير على أراضيها
وزير الخارجية التركي: نناقش حاليا موعد استلام منظومة "إس- 400" الروسية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
رائد عبدالله : طبعا يستقيل غير ضمن المالات يوصلنه بعدما كان عراب التصويت على قانون استحقاق النائب للراتب حتى مداوم ...
الموضوع :
النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب
عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون الفرطوسي : الى من يهمه الامر اني المواطن عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون من المتضررين جراء الامطار في عام ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ...
الموضوع :
(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
فيسبوك