سلطنة عمان تنفي نقل رسالة من ترامب إلى إيران

نفت عمان اليوم الاثنين، أنها نقلت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

ولفتت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة عبر "تويتر " إلى أن "السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار".

وكان مصدران إيرانيان أبلغا "رويترز"، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر طهران في رسالة بعثها عبر سلطنة عمان، من هجوم أمريكي وشيك، قبل إلغائه لاحقا، الا أن مصدرا في مجلس الأمن الإيراني نفى لـRT تلقي طهران رسالة من واشنطن عبر مسقط، تدعو فيها لبحث تبعات إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة.

كما نفى الرئيس الأمريكي أنه بعث رسالة من هذا القبيل.