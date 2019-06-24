روسيا تتعهد بالتصدي للعقوبات الأميركية الجديدة على إيران

قالت روسيا، الاثنين، إن العقوبات الجديدة التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على إيران غير قانونية، متعهدة بالتصدي لها.

وخلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الكشف عن الإجراءات التي قد تتخذها روسيا للتصدي للعقوبات الأميركية.

ونقلت وكالات أنباء روسية، الاثنين، عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله إن روسيا وشركاءها سيتخذون خطوات للتصدي لعقوبات جديدة قالت واشنطن إنها ستفرضها على إيران.

وأضاف ريابكوف أن فرض العقوبات الأميركية سيصعد التوتر وأنه يتعين على واشنطن السعي إلى الحوار مع طهران بدلا من ذلك.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن عقوبات جديدة 'مشددة' ستدخل حيز التنفيذ على إيران يوم الاثنين، مؤكدا أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

وشدد الرئيس الأميركي في تغريداته التي نشرها على حسابه في 'تويتر' على أن العقوبات المفروضة على إيران 'تؤتي ثمارها'.

وتأتي تغريدات ترامب لك بعد ساعات من تأكيد الرئيس، على أن العمل العسكري بشأن إيران 'لا يزال مطروحا على الطاولة'، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على فرض المزيد من العقوبات على طهران.

كما أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، السبت، في حوار مع 'سكاي نيوز عربية'، أن بلاده تعمل على منع إيران من محاولة 'السيطرة على الشرق الأوسط'، من خلال فرض المزيد من العقوبات، والتي ستحرمها من نحو 50 مليار دولار.