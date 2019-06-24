إيران تهدد بـ"رد عسكري عنيف" حال وقوع أي اعتداء صغير على أراضيها

اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ستقابل أي اعتداء صغير على أراضيها برد قاسي، مشيرا إلى أن منظومة الدفاع التي أسقطت الطائرة الإيرانية المسيرة هي صناعة إيرانية بحتة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن ظريف اليوم الاثنين إن "إسقاط الطائرة بدون طيار الأميركية المعتدية على الجمهورية الإسلامية فخر لنا"، مضيفا "أي اعتداء صغير على الأراضي الإيرانية سيقابل برد قاسي من قبل القوات المسلحة الإيرانية".

كما أشار الوزير الإيراني إلى أن "منظومة الدفاع التي أسقطت الطائرة الأميركية المسيرة هي صناعة إيرانية بحتة".