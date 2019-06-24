وزير الخارجية التركي: نناقش حاليا موعد استلام منظومة "إس- 400" الروسية

شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أن تركيا تبحث حاليا موعد استلام منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس- 400" ومن غير الممكن التراجع عن شرائها.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "يصعب علينا فهم موقف الولايات المتحدة بشأن منظومة إس- 400"، متابعا: "الولايات المتحدة لم ترد إيجابيا على اقتراحاتنا البناءة بشأن منظومة إس- 400، ونحن اشترينا هذه المنظومة بغض النظر عن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا…ونناقش حاليا موعد تسليم المنظومة ومن غير الممكن أن نتراجع عن شرائها".

وأضاف جاويش أوغلو: "الشركاء الآخرون في مشروع مقاتلات إف- 35 لا يؤيدون خطوات الولايات المتحدة وهم منزعجون من موقفها وهي لا تنسجم مع اتفاق الشراكة".

وأكد وزير الخارجية التركي: "لا نستطيع أن ننتظر من الناتو أو حلفائنا حماية تركيا في حال تعرضها لأي هجوم؛ لأن الناتو لا يستطيع أن يحمي سوى 30 بالمئة من المجال الجوي التركي"، مشددا: "لا يحق لأي بلد توجيه التعليمات لتركيا".