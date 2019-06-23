طهران تتوعد واشنطن في مجلس الأمن

أعربت السلطات الإيرانية عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي على خلفية حادث إسقاط إيران الطائرة المسيرة للجيش الأمريكي مؤخرا.

وجددت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونیة لعيا جنيدي التأكيد أن الطائرة خرقت أجواء إيران، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي ومبدأ سيادة الدولة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت أن طهران ستمضي قدما في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة في مجلس الأمن، مشيرة إلى أن انتهاك الحدود المائية والبرية والجوية يعد أمرا مرفوضا في كل الأحوال، ويجب توخي الحذر في كل الظروف وبذل الجهود اللازمة لتجنب اندلاع الحرب.

وتصر الولايات المتحدة على أن طائرتها لم تخرق الأجواء الإيرانية بل أسقطت أثناء تحليقها في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، فيما أعلنت إيران أن الحادث وقع في أجوائها فوق ساحل مدينة كوه مبارك المطلة على خليج عمان.