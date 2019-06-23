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ترامب سيبحث مع بوتين "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية المقبلة


قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه قد يتحدث خلال قمة العشرين المقبلة في اليابان إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عن احتمالات التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة للعام 2020.

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "Meet the press" بقناة "NBC" الأميركية، بسؤاله عن لقائه ببوتين خلال القمة، وإذا ما كان سيناقش معه التدخل الروسي في الانتخابات المقبلة، "ربما.. قد أفعل ذلك، إذا أردت أن أفعل ذلك فسوف أفعله".

يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، نشرت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، تحليلًا من 120 صفحة تدحض تهم التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.

ودعت السفارة الروسية بواشنطن الولايات المتحدة للتخلي عن التهم المتعلقة بالتدخل بالانتخابات والعمل معا لاستعادة العلاقات.

وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن تقرير المدعي الخاص الأمريكي، روبرت مولر، لا يحتوي على أي جديد ولا على أدلة دامغة حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، وروسيا مازالت ترفض هذه الاتهامات.

وأكد الكرملين أن: "تقرير مولر لا يحتوي على أي معلومات جديدة. وكل هذه المعلومات ظهرت بطريقة أو بأخرى من مصادر مختلفة، في وسائط مختلفة سابقا".

وتجري في الكونغرس الأميركي تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ "تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016.

كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر، وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في وقت سابق، بأن الروس الذين تتهمهم الولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات، لا يمثلون الحكومة الروسية. كما نفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات، بأنها لا أساس لها على الإطلاق.

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