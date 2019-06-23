الكرملين يعلق على اللقاء المحتمل بين بوتين وترامب

دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، معلقا على احتمال لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، إلى انتظار انعقاد قمة مجموعة العشرين التي ستقام أواخر الشهر الجاري.

وقال بيسكوف لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" الذي يعرض على قناة "روسيا 1": "فلننتظر انعقاد "قمة العشرين".

وأجاب بيسكوف على سؤال ما إذا كان الرئيس الروسي على العودة بـ"السلام" من أوساكا، قائلا، إن جميع الاتصالات الدولية للرئيس الروسي مخصصة لهذا الموضوع.

وقال بيسكوف: "ليس لدي أي شك، على الأقل، سيكون هذا موضوع كل اتصالات الرئيس، التي ما زالت قيد الإعداد".

كان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلع للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة العشرين بأوساكا اليابانية.