ظريف: فريق "ب" اراد استدراج ترامب للحرب مع إيران والحكمة أنقذت الموقف

اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، الاحد، إن أدلة عديدة تشير إلى أن "الفريق ب" كان يريد استدراج ترامب إلى حرب مع إيران ولكن الحكمة أنقذت الموقف.

وقال ظريف في تغريدة له عبر "تويتر"، إن "هناك المزيد من البراهين، تتضمن حادث الطائرة المسيرة يوم 26 /5، وشراء القوارب السريعة، والمكالمات التليفونية التي خططت لكي تنسب لإيران الهجمات على السفن، تشير إلى أن الفريق ب، كان يريد استدراج ترامب إلى شرك الحرب مع إيران، ولكن التعقل أنقذ الموقف".

وكان الحرس الثوري الايراني قد اسقط طائرة مسيرة تعد الاقوى والاغلى في العالم بعد اختراقها الاجواء الايرانية