الصفحة الدولية

ترامب ينفي إرسال تحذير إلى طهران: لا أسعى للحرب


نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، التقارير التي زعمت أنه بعث برسالة إلى طهران يحذر فيها من هجوم أمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي، في تصريحات لشبكة "إن بي سي"، "لم أرسل هذه الرسالة"، مضيفا "أنا لا أبحث عن الحرب".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤولين إيرانيين، أول أمس الجمعة، إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر عمان، للتحذير من هجوم وشيك.

ونقلت الوكالة عن مصادر القول إن ترامب قال في رسالته: "لا نريد الحرب بل محادثات" ومنح طهران مهلة لبدء المحادثات.

وتابعت: "إيران ردت على عمان بأن الزعيم الأعلى يعارض أي نوع من المحادثات مع أمريكا لكن الرسالة ستنقل إليه".

كما ذكرت الوكالة أن ترامب أمهل إيران فترة زمنية محددة للرد على رسالته. وكان رد إيران الفوري تحذيرا صريحا بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أمريكي.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخارجية الروسية: حديث واشنطن عن حرب نووية محدودة يتسم بالخطورة
بدء فرز الأصوات في الانتخابات البلدية في اسطنبول
ترامب سيبحث مع بوتين "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية المقبلة
الكرملين يعلق على اللقاء المحتمل بين بوتين وترامب
عضو سابق بمجلس الشورى السعودي: نسبة الشهادات المزورة في الخليج مفزعة
ظريف: فريق "ب" اراد استدراج ترامب للحرب مع إيران والحكمة أنقذت الموقف
الرئيس الايراني حسن روحاني يوجه بعدم ختم جوازات المسافرين الأجانب
ترامب ينفي إرسال تحذير إلى طهران: لا أسعى للحرب
مجلة امريكية تقترح على ترامب طرد بولتون
مصرع 11 شخصاً بتحطم طائرة في ولاية هاواي الأميركية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.43
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
رائد عبدالله : طبعا يستقيل غير ضمن المالات يوصلنه بعدما كان عراب التصويت على قانون استحقاق النائب للراتب حتى مداوم ...
الموضوع :
النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب
عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون الفرطوسي : الى من يهمه الامر اني المواطن عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون من المتضررين جراء الامطار في عام ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ...
الموضوع :
(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
فيسبوك