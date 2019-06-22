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لطخ الأريكة بالنبيذ... تفاصيل مشاجرة المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا وحبيبته


تلقت الشرطة البريطانية بلاغ استدعاء إلى منزل بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لشغل منصب رئاسة الوزراء، بعدما سمع الجيران مشاجرة بصوت مرتفع بينه وبين حبيبته كاري سيموندس.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن كاري سيموندز سُمعت، تقول لعضو البرلمان عن حزب المحافظين "اتركني. اخرج من شقتي".

وتعمل سيموندز مستشارة للعلاقات العامة، وتبلغ من العمر 31 عاما.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنها "تحدثت مع جميع شاغلي العنوان المذكور، الذين كانوا جميعا سالمين وبصحة جيدة".

وقالت الشرطة في بيان: "لم يكن هناك داع لاتخاذ أي إجراء من جانب الشرطة".

ورفض جونسون، لاحقا خلال حملته الانتخابية في مدينة برمنغهام، بإصرار الإجابة عن سؤال بشأن ما حدث في شقته.

وقال إن الناس معنية بمعرفة ما وصفها بأمور أهم.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن أحد الجيران، قوله إنه سمع صوت صراخ امرأة، أعقبه أصوات "جلبة وقرقعة".

وقالت الصحيفة إن الجار كان داخل شقته، عندما سجل المشاجرة المزعومة.

وأضافت الغارديان أنه في التسجيل، الذي استمع إليه صحفيوها، كان جونسون يرفض مغادرة الشقة، ويطلب من المرأة أن "تترك" جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، قبل أن تسمع أصوات اصطدام وضوضاء عالية.

وفي التسجيل المزعوم، سُمعت سيموندز تقول إن جونسون قد لطخ أريكة بالنبيذ الأحمر، وأضافت: "أنت لا تهتم بأي شيء لأنك مدلل. لا تكترث بالمال أو أي شيء".

وقالت شرطة العاصمة في بيان: "في الساعة 00:24 من يوم الجمعة 21 يونيو/ حزيران، استجابت الشرطة لاتصال من أحد السكان المحليين، في منطقة SE5 في كامبرويل". "كان المتصل قلقا بشأن سلامة جارته".

وأضاف "حضرت الشرطة وتحدثت مع جميع شاغلي العنوان المذكور، وكانوا جميعهم سالمين وبصحة جيدة. لم تكن هناك أي جريمة أو مخاوف واضحة لدى الشرطة، ولم يكن هناك أي داع لاتخاذ إجراء من جانب الشرطة."

ويعتبر مراقبون أن جونسون، الذي شغل من قبل منصبي عمدة لندن وزير الخارجية على التوالي، هو المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي، في زعامة حزب المحافظين ومن ثم رئاسة وزراء بريطانيا.

ويتنافس جونسون مع وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت في تصويت يشارك فيه أعضاء حزب المحافظين خلال الشهر المقبل.

وحل جونسون، البالغ من العمر 55 عاما، في الصدارة في تصويت لأعضاء البرلمان عن حزب المحافظين الخميس الماضي.    

 

 

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