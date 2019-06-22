من هو وزير الدفاع الأميركي الجديد

بعدما كان يشغل منصب وزير الجيش في الإدارة الأميركية، ومهتما بالصناعات الدفاعية، بات مارك إسبر وزيرا للدفاع خلفا لباتريك شاناهان الذي شغل المنصب بالوكالة.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي عين مارك إسبر وزيرا للدفاع، وذلك بعيد ساعات من إعلان دونالد ترامب أنه أمر بشن ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.

وكان باتريك شاناهان يشغل هذا المنصب، بعد استقالة الوزير جيمس ماتيس في كانون الاول الماضي.

وقال موقع "بوليتيكو" الأميركي إن إسبر خريج أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية بنيويورك، مضيفا أنه كان مقاتلا في حرب الخليج.

وتابع أنه يشغل منصب وزير الجيش منذ تشرين الثاني 2017، بعدما أمضى سبع سنوات كمسؤول في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية.

كما عمل إسبر، البالغ من العمر 55 عاما، في الكونغرس مستشارا للأمن القومي، ومتخصصا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وكشف "بوليتيكو" أن إسبر حليف وثيق للرئيس ترامب ومؤيد لقراراته، من بينها نشر القوات الأميركية على الحدود مع المكسيك.