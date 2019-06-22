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الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي


استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، القائم بالأعمال الإماراتي في طهران وسلمته مذكرة احتجاج على انطلاق الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران مؤخراً، من الأراضي الإماراتية.

وأعربت الخارجية الإيرانية في مذكرتها، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، عن "رفضها تقديم أية تسهيلات للقوات الأميركية في المنطقة لانتهاك الحدود الجوية والبرية والبحرية الإيرانية".

وأكدت الخارجية الإيرانية، على ضرورة عدم "تنصل الإمارات من مسؤوليتها تجاه استخدام أراضيها في انتهاك الأجواء الإيرانية".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، أمس الأول الخميس (20 حزيران 2019)، إسقاط طائرة تجسس أميركية مسيرة، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

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