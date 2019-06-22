إيران تنفذ حكم الإعدام في متهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية

نفذ القضاء العسكري الإيراني حكما بالإعدام على موظف سابق بوزارة الدفاع وحكم بالسجن على زوجته بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فقد جرى "إعدام الجاسوس الإيراني جلال حاجي زوار، والذي كان يعمل لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) في أحد مؤسسات وزارة الدفاع الإيرانية".

وأوضح التقرير أنه تم كذلك "الحكم على زوجة الجاسوس جلال حاجي زوار بالسجن لمدة 15 سنة بنفس التهمة، وتم تأييد القرارين من قبل المحكمة العليا في إيران".

يأتي ذلك عقب يومين من إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأميركية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

فيما أعلن الجيش الأميركي أن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أميركية تعمل في المجال الجوي الإيراني".

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الجمعة أن عدة شركات طيران قررت تعديل مساراتها الجوية كإجراء احترازي نظرا للظروف الراهنة.

وفي وقت سابق أصدرت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأميركية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان، وسط تزايد التوترات بين البلدين.