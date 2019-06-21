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قائد عسكري إيراني: القواعد الأمريكية بالخليج في مرمى صواريخنا


قال قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، اليوم الجمعة، إن القواعد الأمريكية بالمنطقة وحاملة الطائرات بالخليج تقع في مدى صواريخ إيرانية دقيقة التوجيه.

قال أمير علي حاجي زادة، في تصريح بثه التلفزيون الرسمي "القوات الأمريكية في المنطقة كانت تهديدا لكنها الآن فرصة (لإيران)…إنهم لا يتحدثون عن حرب مع إيران لأنهم يعرفون مدى انكشافهم (أمامها)". وفقا لـ "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون إيرانيون، إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتحذير من هجوم وشيك.

وقال ترامب، أمس الخميس، للصحفيين، أن الهجوم على طائرة أمريكية دون طيار قد يكون نتيجة لخطأ من قبل الجيش الإيراني، وليس عملا متعمدا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "لديه شعور بأن هذا كان خطأ ارتكبه شخص ما لم يكن يجب عليه ارتكابه". ولم يستبعد ترامب أنه قد يكون شخصًا يتصرف "بمفرده وغبي"، وربما "جنرال أو شخص ارتكب خطأ".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر أمس الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

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