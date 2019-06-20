ابطال الحرس الثوري الايراني يسقطون طائرة تجسس اميركية مسيرة بعد اختراقها اجواء الجمهورية الاسلامية

اسقط ابطال الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري فجر اليوم الخميس طائرة تجسس اميركية مسيرة بعد اختراقها اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية في سواحل محافظة هرمزكان جنوب البلاد.

وافادت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان اصدرته بهذا الصدد، انه وفي الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس قام الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف واسقاط طائرة تجسس اميركية من طراز "غلوبال هاوك" بعد ان اخترقت اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان.