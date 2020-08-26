تاريخ الفكر السياسي/الفكر السياسي الغربي41 / كارل بوبر

محمد البدر||

المجتمع المفتوح والمغلق

ولد الفيلسوف السياسي النمساوي كارل بوبر في النمسا عام (1902) وتوفي في إنكلترا عام (1994).

وهو من أكثر الفلاسفة والمفكرين تأثيراً في القرن الماضي.

بوبر كان معارض وبالضد من أطروحات نهاية التاريخ أو الحتمية فهو يرى إن الأحداث متسارعة والمعطيات متغيرة وبالتالي ليس هناك إمكانية للاجابات عن المستقبل وصوره وطبيعته.

ولهذا هو يطرح التعامل الواقعي حسب الوضع والعوامل والمعطيات الآنية.

وهذا بدوره دفع بوبر لطرح تنظير آخر وهو عدم الإهتمام والانشغال بالبحث عن نظام سياسي مثالي أو طرح مثالي فما هو مثالي اليوم قد يتغير غداً وماهو ناجح وصحيح قد يتحول إلى فشل وخطأ فليس علينا البحث عن المثالية وإنما العمل قدر الممكن لإنتاج وضع سياسي يحتوي أقل مايمكن من المسوايء.

بوبر يرى إن هناك نقاط يجب توفرها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإيجابية في النظم السياسية مثل الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون

نَظّر بوبر في مجال الإجتماع السياسي وهو صاحب نظرية المجتمع المفتوح والمجتمع المغلق.

في هذه النظرية يرى بوبر إن هناك مجتمع مغلق ومجتمع مفتوح

قال إن المجتمع المغلق يمتاز بإنعدام أو قلة الحرية ورفض النقد والمعارضة وتغلب التصرفات الجمعية أو العقل الجمعي على المواقف الفردية والرأي الفردي وتنعدم فيه حقوق الإنسان وتحركه العاطفة وردة الفعل والتسرع ببساطة هو مجتمع يتأثر لايؤثر.

بينما المجتمع المفتوح على عكس ذلك.

حيث الحرية المقننة وحقوق الإنسان واحترام رأي الفرد والعقلانية وتقبل النقد والمعارضة.

أبرز كتبه كتاب (المجتمع المفتوح وأعداءه).