المقالات

حل الحشد الشعبي أو دمجه !!


یتداول في السن المحللين والباحثين والكتاب ولاسباب واضحه من المحرك الرئيسي لهذه المواضيع ، برزت قضية الحشد الشعبي كإحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في المشهد العراقي ، فقد أُثيرت نقاشات واسعة حول مصير هذه القوة العسكرية التي لعبت دوراً محورياً في مواجهة تنظيم “داعش” خلال السنوات الماضية . 

وبين الدعوات إلى حله أو دمجه في المنظومة الأمنية الرسمية !!  يبقى مستقبل الحشد الشعبي موضع جدل سياسي وأمني عميق 

من هو الحشد الشعبي ؟

الحشد الشعبي تأسس عام 2014 استجابةً لفتوى “الجهاد الكفائي” التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ، وذلك لمواجهة خطر تنظيم “داعش” الذي اجتاح أجزاء واسعة من العراق . ومنذ ذلك الحين ، أصبح الحشد قوة عسكرية بارزة تضم عشرات الفصائل المقاومة التي لعبت دوراً رئيسياً في تحرير المدن العراقية . 

لكن مع تراجع الخطر الأمني المباشر لداعش ، بدأ التساؤل يطرح حول الحاجة إلى وجود الحشد الشعبي كقوة مستقلة.

من تلك الآراء :

المؤيدون للدمج: يرون أن دمج الحشد الشعبي ضمن القوات النظامية (كالجيش والشرطة) هو الخطوة الأنسب لضمان عدم ازدواجية السلطة العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة . هؤلاء يشددون على أهمية استثمار خبرات الحشد في تعزيز الأمن الوطني ، ولكن تحت مظلة القانون وبما ينسجم مع الدستور العراقي .

 • المؤيدون للحل: يدعو بعض الأطراف إلى حل الحشد الشعبي تماماً ، معتبرين أن وجوده كقوة مستقلة يشكل تهديداً لسيادة الدولة واستقرارها . هؤلاء يشيرون إلى أن بعض فصائل الحشد أصبحت أداة لتحقيق مكاسب سياسية أو أجندات خارجية ، مما يضعف سيادة القرار العراقي . 

لکن ماهي التحديات في ذلك ؟ 

سواء اتُخذ قرار بحل الحشد الشعبي أو دمجه ، هناك تحديات كبيرة يجب أخذها بعين الاعتبار وهذه رساله الى أولي الالباب :

 • منها وجود فراغ أمني قد يُحدث اضطرابات جديدة !! خاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش سابقاً ، وهذا سيجعل العراق كما حدث في سوريا بسبب نزع السلاح بمعنى دمجهم تحت قوات الجيش السوري وهذا ما كان يخطط له بعد ما روسيا سحبت يدها سياسياً من الحكومة السورية في 2022 

 • منها كذلك القرار قد يؤدي إلى انقسامات سياسية حادة بين الأطراف المؤيدة والمعارضة ، مما يضعف استقرار النظام السياسي وهذا خطير جداً على الامن الداخلي .

 • واخيراً الحشد الشعبي له أبعاد إقليمية مرتبطة بالصراع الجيوسياسي ، مما يعني أن أي تغيير في وضعه سيُقابل بردود فعل دولية متباينة .

قضية الحشد الشعبي تمثل تحدياً كبيراً للعراق ، حيث أنها ترتبط بشكل مباشر بمسائل السيادة ، الأمن ، والاستقرار . 

الحل الأمثل لهذه القضية يجب أن يضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار، ويؤكد على ضرورة بناء دولة قوية ذات مؤسسات متماسكة تحترم القانون – الحشد يمثل القانون ومن فرض القانون وأعطى الامن والأمان الى الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب - فمازال موجوداً يعني العراق لن يستطيع احد ان يتجرأ عليه من الدول العظمى او دول الجوار .

النتيجة :

1-  إذاً جهازالحشد الشعبي هو القوة الضاربة والراعبة للأجندة الخارجية التي تريد إبادة الشعب العراقي وسلب حقوقهم وتخريب الداخل وبيعه الى الخارج بصورة علنية ويكون تحت رحمة الكيان الغاصب بتخطيط بريطاني وتشريع امريكي .

2-  يراد من هذه الكلمات المتداولة هو زعزعة نظام الحشد اعلامياً و داخلياً بعناوين عدة :

•  منها يوم تأخير الراتب .

•  ضربات الى الفصائل وقادة الحشد .

•  تشويه شخصيات مؤثرة في الحشد .

•  سلب حصانة الى بعض النواب في البرلمان من يمثلون الحشد .

3-  هذه بداية اللعبة الخطيرة للقادم .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حل الحشد الشعبي أو دمجه !!
صفقة ام صفعة ؟!!!
اختر مصيرك فإما ان تكون كاظمياً او هارونياً؟!
نحن في العالم العربي والإسلامي لا نستحق أهل الجنوب..!
وقفت الحرب ولا زال ابو عبيدة ملثما
الطبخة البن سلمانية..رائحة معبأة بالتآمر..!
إن عدتم عدنا..لا خيار أمام نتنياهو سوى الإنسحاب من لبنان؟!
اسرائيل تعلن الهزيمة رسمياً..!
الامام الكاظم..وجود إنساني بالفكر الشيعي الثوري..!
ماذا يريد حزب الله من لبنان ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك