المقالات

جزيرة خرج قوة إيران الاقتصادية وقدرة الصمود !!


 

 

تُعد جزيرة خرج واحدة من أهم النقاط الاستراتيجية في ايران فهي تمثل مركزاً رئيسياً لتصدير النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية .

 

تقع الجزيرة في الخليج وقد تحولت عبر العقود إلى محور أساسي في منظومة الطاقة الإيرانية بفضل ما تحتويه من مرافق ضخمة لتخزين النفط ومحطات متطورة لتحميل ناقلات النفط .

 

لذلك تُعد من أهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني في قطاع الطاقة .

 

تكمن قوة جزيرة خرج في البنية التحتية الكبيرة التي بُنيت فيها خلال سنوات طويلة ، حيث تضم خزانات نفط عملاقة ومرافئ مخصصة للناقلات الكبيرة وأنظمة متقدمة لإدارة عمليات التصدير .

 

كما أن الجزيرة مرتبطة بشبكة واسعة من خطوط الأنابيب القادمة من الحقول النفطية داخل إيران ، ما يجعلها عقدة لوجستية مهمة لنقل الطاقة إلى الخارج .

 

هذه الإمكانات لم تأتِ في يوم واحد ، بل هي نتيجة استثمار طويل وتجربة كبيرة في إدارة قطاع النفط .

 

التاريخ يثبت أيضاً قدرة إيران على الحفاظ على هذا الموقع الحيوي رغم التحديات. فخلال حرب ايران والعراق  تعرضت الجزيرة لهجمات متكررة ، لكن عمليات التصدير استمرت ولم يتوقف دورها الاقتصادي بالكامل .

 

هذه التجربة أظهرت أن البنية النفطية الإيرانية قادرة على التكيف والاستمرار حتى في الظروف الصعبة .

 

لكن السؤال الذي يُطرح أحياناً هو: 

 

ماذا لو تعرضت الجزيرة لضربة عسكرية من قبل الولايات المتحدة أو تعطلت مؤقتاً؟ 

 

وهل يمكن أن يضعف الاقتصاد الإيراني بشكل كبير؟

 

الواقع أن أي ضربة لمنشأة نفطية مهمة قد تسبب ضغطاً مؤقتاً ، لكن الدول التي تمتلك بنية اقتصادية واسعة عادة ما تملك أيضاً خيارات متعددة للتعامل مع مثل هذه الظروف .

 

أولاً : تمتلك إيران سواحل طويلة على الخليج وبحر عُمان ، إضافة إلى موانئ ومنشآت طاقة أخرى يمكن أن تلعب دوراً في عمليات التصدير عند الحاجة .

 

 توزيع عمليات الشحن على عدة نقاط يقلل من الاعتماد الكامل على موقع واحد .

 

ثانياً : يمكن استخدام شبكة خطوط الأنابيب الداخلية لنقل النفط إلى مناطق ساحلية مختلفة ، ما يتيح مرونة أكبر في إدارة الصادرات .

هذا النوع من البنية التحتية يمنح أي دولة منتجة للطاقة قدرة على التكيف مع الطوارئ .

 

ثالثاً : لدى إيران قطاع بتروكيماويات وصناعات تكرير يمكن تطويره بشكل أكبر بحيث يتم تصدير مشتقات النفط والمنتجات الصناعية بدلاً من الاعتماد الكامل على تصدير النفط الخام .

هذا الأسلوب يزيد القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية .

 

رابعاً: يعتمد الاقتصاد أيضاً على العلاقات التجارية مع عدد من الدول الآسيوية والأسواق الناشئة وهو ما يوفر قنوات مختلفة للتبادل الاقتصادي ويخفف من تأثير الضغوط السياسية .

 

لذلك يرى كثير من المحللين أن قوة الدول لا تُقاس بمنشأة واحدة مهما كانت أهميتها .

فوجود الخبرة ، والبنية التحتية المتنوعة ، والقدرة على التكيف الاقتصادي يمنح أي دولة فرصة للاستمرار رغم التحديات .

 

وفي هذا الإطار تبقى جزيرة خرج رمزاً مهماً لدور إيران في سوق الطاقة العالمي وفي الوقت نفسه جزءاً من منظومة أكبر تمنح الاقتصاد الإيراني القدرة على الصمود والتكيف مع الظروف المختلفة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
فيسبوك