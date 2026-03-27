بعد ما يقارب شهر من العدوان على إيران.. العودة الى النقطة صفر..!

90 2026-03-27

محمود المغربي ||

 

 

 

من إسقاط النظام والقضاء على برنامج إيران النووي والصاروخي وكل تلك الأهداف والأحلام الأمريكية والإسرائيلية المعلنة والمخفية التي لم يتحقق منها شيء.!

 

الآن وبعد ما يقارب شهر من العدوان على إيران أحلام ترمب ونتنياهو تتبخر وأصبح أعظم هدف وأمنية لهما فتح مضيق هرمز علماً أنه كان مفتوحاً قبل الحرب وفي حياتنا كلها لم نسمع أن سفينة واحدة قد منعت من العبور من مضيق هرمز.

 

بعد فشل القواعد الأمريكية المنتشرة في دول الخليج في حماية هذه الدول، وتحوُّل تلك القواعد الأمريكية إلى عبء أمني وعسكري ومادي على دول الخليج،

 

وبعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة أن أمريكا ليست مهتمة بأمن دول الخليج، وأنها تضع مصلحة إسرائيل فوق مصلحة دول الخليج ومصلحة أمريكا نفسها، وأن القواعد الأمريكية كانت موجودة لحماية إسرائيل والدفاع عنها على حساب أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة،

 

هل تقبل دول الخليج دعوة إيران إلى إقامة تحالف أمني مع دول الجوار بعيدًا عن أمريكا وإسرائيل، خصوصًا أن إيران قد أثبتت أنها قوة إقليمية ودولية لا يُستهان بها، وأنها القوة الأكبر في المنطقة، وأنها قادرة وحريصة على حفظ أمن واستقرار وكرامة دول المنطقة، وقد أثبتت ذلك من خلال تقديم تضحيات جسيمة دفاعًا عن قضايا الأمة والمنطقة؟

 

أم أن دول الخليج ماضية في ضلالها القديم والتمسك بغطاء أمريكا الذي يجعل من يتغطى به عريانًا، كما أثبتت الأيام الماضية، والتمسك بالعداء لإيران؟

المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
آخر الاضافات
خريجو جزيرة إبستين جنود إسرائيل العظمى وحكّام الخراب..!
احذر أيها الشيعي الواعي من فخّ التوصيفات..!
الجاسوس الذي يرافقنا دائماً..!
شيعة العراق يوم استشهاد المرشد الأعلى..!
أكاذيب اليهود – الكذبة (1) الديانة اليهودية..!
جمهورية إيران الإسلامية وإستراتيجية الثبات والصمود..!
دعوة عامة لكتابنا ومفكرينا وأصحاب القلم الرصاص..!
لو تضاربت حرمة وطن مع حرمة شعب وحرمة دولة
العراق وفشل الدفاع الجوي
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
