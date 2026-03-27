بعد ما يقارب شهر من العدوان على إيران.. العودة الى النقطة صفر..!

محمود المغربي ||

من إسقاط النظام والقضاء على برنامج إيران النووي والصاروخي وكل تلك الأهداف والأحلام الأمريكية والإسرائيلية المعلنة والمخفية التي لم يتحقق منها شيء.!

الآن وبعد ما يقارب شهر من العدوان على إيران أحلام ترمب ونتنياهو تتبخر وأصبح أعظم هدف وأمنية لهما فتح مضيق هرمز علماً أنه كان مفتوحاً قبل الحرب وفي حياتنا كلها لم نسمع أن سفينة واحدة قد منعت من العبور من مضيق هرمز.

بعد فشل القواعد الأمريكية المنتشرة في دول الخليج في حماية هذه الدول، وتحوُّل تلك القواعد الأمريكية إلى عبء أمني وعسكري ومادي على دول الخليج،

وبعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة أن أمريكا ليست مهتمة بأمن دول الخليج، وأنها تضع مصلحة إسرائيل فوق مصلحة دول الخليج ومصلحة أمريكا نفسها، وأن القواعد الأمريكية كانت موجودة لحماية إسرائيل والدفاع عنها على حساب أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة،

هل تقبل دول الخليج دعوة إيران إلى إقامة تحالف أمني مع دول الجوار بعيدًا عن أمريكا وإسرائيل، خصوصًا أن إيران قد أثبتت أنها قوة إقليمية ودولية لا يُستهان بها، وأنها القوة الأكبر في المنطقة، وأنها قادرة وحريصة على حفظ أمن واستقرار وكرامة دول المنطقة، وقد أثبتت ذلك من خلال تقديم تضحيات جسيمة دفاعًا عن قضايا الأمة والمنطقة؟

أم أن دول الخليج ماضية في ضلالها القديم والتمسك بغطاء أمريكا الذي يجعل من يتغطى به عريانًا، كما أثبتت الأيام الماضية، والتمسك بالعداء لإيران؟