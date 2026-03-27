دعوة عامة لكتابنا ومفكرينا وأصحاب القلم الرصاص..!

98 2026-03-27

 

إلى كل ذي قلم، وكل من يجد في نفسه القدرة على الكتابة، ولو أسطرًا معدودات، ألا يبخل بها:

 

فجبهتنا كبيرة جدًا، وعدوّنا يمتلك قدرات إعلامية هائلة، وجيوشًا من الكُتّاب المرتزقة، ناهيك عن المثبّطين الذين ينشرون روح الانهزامية بين صفوفنا.

 

وعلى الرغم من أننا منتصرون على طول جبهات المواجهة وسوح الجهاد، إلا أن إعلامنا ما زال يراوح في مكانه، قياسًا بما يملكه العدو.

 

ومن هنا، فإن من الواجب، ومن شرف المواجهة، أن ننزل جميعًا إلى الساحة الإعلامية، ونتصدّى لها، كلٌّ حسب اختصاصه وفنّه وكتاباته.

 

إن الأمة التي تنتظر إمامها تسطّر اليوم ملاحم حيدرية حسينية كربلائية، وتكبّد العدو خسائر لم يكن يتوقعها.

 

وهذه الانتصارات تحتاج إلى من يُبرزها، ويسلّط الضوء عليها، ليعرف العالم حقيقة ما يجري، والهزائم النكراء التي مُني بها التحالف الصهيوأمريكي وأذياله في الخليج.

 

وعليه، فإن مسؤولية الإعلام تقع على عاتقنا جميعًا، ونحن مسؤولون أمام الله إن قصّرنا في ذلك.

 

واعلموا أن جهاد الحرف رصاص، وأن الكلمة المقاومة لا تقل شأنًا عن جهاد المدافع والصواريخ، وكلٌّ في ميدانه.

 

فهلمّوا، وتوكّلوا على الله، وشمّروا عن سواعدكم، وانتشروا في سوح الجهاد الإعلامي، في كل صفحة وموقع، وعبر جميع وسائل التواصل.

 

فإنها لعمر الله المعركة التي وُعِدنا بنصرها، ولينصرنّ الله من ينصره.

 

لا تستهينوا بسطر أو سطرين تستطيعون كتابتهما، فربّ جملة غيّرت قناعاتٍ ومعادلات، ونصرت الحق في مواطن الباطل.

 

والله أكبر.

دعوة عامة لكتابنا ومفكرينا وأصحاب القلم الرصاص..!
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
