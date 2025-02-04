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دولة الرئيس .. تَشخيصكم دقيق جداً !!


أثار انتباهي كلام بالصورة والصوت "فيديوي" لدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال أجتماع رسمي ، يقول فيه: "والله كارثة ، مو صحيح .. والله مو صحيح ، الناس كاعد طلعونها من طورها ، فوك وضعها المعيشي ، فوك الوضع الخدمي ، فوك الوضع الاجتماعي العام" .

حسناُ فعل أبا مصطفى، نعم بالفعل انه تشخيص دقيق يعرفه جميع العراقيين، بل يعاني منه جميع العراقيين بمختلف طبقاتهم الإجتماعية وإنتماءاتهم حتى صار هذا الروتين يشل حركة المواطن و يتسبب بقطع رزقه، بل يكلفه أكثر من هذا في الكثير من الأمور !! .

دولة الرئيس .. عندما يكون تشخيص رأس هرم السلطة بمثابة شكوى !!، إذا ماذا يفعل المواطن المسكين ؟! ، فعندما تعلم بإن الوضع في العراق "كارثة"، وكذلك تقسم ان "الوضع مو صحيح"، وتعلم "طلعوا الناس من طورها"، فما هو إجراءكم ؟! وأنت رأس هرم السلطة التنفيذية .

الفساد المالي والإداري يقبع في ادراج مكاتب مسؤولين في مناصب عليا نزولاً عند أبسط موظف في دوائر الدولة ذات التماس مع المواطنين !!.

عندما ننوه عن هذا الموضوع لا نستهدف شخص بذاته ، ولا نريد النيل من سمعة مؤسسات الدولة، ولكن لسان حال المواطن يعج بشكاوى لن تنتهي بسبب الفساد المالي .

ومن هنا نقول لدولة رئيس الوزراء : إن تشخيصكم دقيق جداً ، ولكن مشاكل البلد بحاجة الى حلول لاسيما بعد التشخيص، فما نفع تشخيص الطبيب دون إعطاء علاج يقضي على المرض، وما نفع المخططات الهندسية لبناء عمارات ذات ارتفاع شاهق دون تنفيذها على الأرض، وما نفع تدريب الجندي العنيف الذي يتحمله كل يوم مالم يعكس في ميدان القتال لمجابهة العدو .

الأمثلة كثيرة جداً و موجعة وفي الصميم ، لكن ندعوا الله ان يمن على هذا البلد الصابر المحتسب بحلول ناجعة تشافي جراح العراق الذي مازال يأن منها .

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