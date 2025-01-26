صفقة ام صفعة ؟!!!

مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة ، النقاشات بين الدوحة والقاهرة والعودة للقدس المحتلة والسفر الى واشنطن وتسريبات عن الاختلافات وعنجهية نتن ياهو واصرار حماس السنوار والقسوة الصهيونية بالابرياء الفلسطينيين ومطالبات نتن ياهو لوقف اطلاق النار ، كل ما تتداوله الصحف بين رجما بالغيب وبين الكذب المقصود لمعرفة ردود الافعال ولكن بالنتيجة يبقى الطرف الحاسم هو حماس حتى بعد استشهاد السنوار هذه حقيقة وليس تحليل من جنابنا القاصر .

بالواقع مع كثرة المجازر والابادات والاعتقالات دلالة واضحة على صلابة موقف المقاومة بعدما ظن الكيان الصهيوني بعد وقف اطلاق النار مع لبنان بان المقاومة الفلسطينية ستتاثر ، نعم لليمن دور مشرف وبطولي ولا زال وسيبقى وهجه يغطي على ظلمة الاردن ومصر في التاريخ من هذا الطوفان، نعود للمفاوضات الامر المفروغ منه اليوم هو انها باتت على وشك توقيع المرحلة الاولى وهي ايضا تسريبات ولكن القراءات المتفق عليها ان الاهبل ترامب اكد على ضرورة وقف اطلاق النار قبل العشرين من كانون الثاني ، يضاف الى ذلك ان خلال المفاوضات الجارية حاليا يوجد مندوبين امريكيين واحد لبايدن والثاني لترامب .

نتن ياهو لا يعنيه اسراه ولا يعنيه المظاهرات التي تخرج ضده ولا يعنيه انهيار جيشه ما يعنيه ان كلمته ومستقبله المهزوز كيف سيكون لو وافق على وقف اطلاق النار والموافقة يعني الطرف الثاني حماس ، نعم كثير من قيادات الاحتلال الصهيوني اقروا بوجود حماس ولا يمكن انهائها وهي المسيطرة على غزة .

بن غفير وسوموتريتش من اشد المعارضين للصفقة مع قناعتهم المطلقة بخسارتهم لكنهم يستمتعون بدماء الابرياء الفلسطينيين لان الكيان لم يستطع اضعاف المقاومة بدليل الاحد عشر جندي لقوا حتفهم واكثر من ثلاثين جريح بينهم اصاباتهم خطيرة حتى انهم اعترفوا بانه يوم اسود على الكيان .

كيف يريد نتن ياهو اقناعهما ؟ انه يعول على ما سيمنحه ترامب من حق ضم اراض فلسطينية من الضفة الغربية ومنطقة الاغوار لانه مقتنع بان الصفقة صفعة حمساوية على وجهه ومن معه لكنه يامل بالتهام مناطق اخرى .

هل من حق ترامب منح النتن اراضي فلسطينية دون الالتفات الى من يعنيه الامر ؟ وانت يا ملك الاردن ورئيس مصر ماذا سيكون رد فعلكم على هذا ؟ وهل سترضخ المقاومة في الضفة الغربية لهذا الاستيطان اقول المقاومة وليس العملاء محمود عباس وجماعته ؟

اضف الى ذلك لو ان نتن ياهو وبعد الموافقة وتنفيذ الفقرات الخاصة بالانسحاب واطلاق سرح الاسرى لدى الجانبين قام بالاعتداء والاعتقال والقصف مرة اخرى ، من يضمن ردع هذا المعتوه ؟ ستقولون معقولة ، اقول الم بخترق وقف اطلاق النار مع لبنان اكثر من الف اختراق ؟ ، اقول ماهو القرار والاتفاق الذي التزم به الكيان منذ ان اغتصب ارض فلسطين سنة 1948؟

الامر الاخر بعد الاتفاق هل ستتعامل قطر مع مقر حماس في الدوحة كما كانت سابقا ؟ ام ان هنالك تاثيرات صهيوامريكية على غلقه ؟

اعتقد وانا الضعيف في التنبوء بان هنالك حملة اعلامية وحتى سياسية عالمية ستاخذ مداها ضد جرائم الكيان وقد استبقت هذا الحدث امريكا لردع من يفكر بذلك حيث قامت بفرض عقوبات على اعضاء المحكمة الدولية التي اصدرت مذكرتي اعتقال لنتن وغالانت ، ولكن لا اعتقد ان هذا سيثني الاحرار من مواصلتهم في ملاحقة الكيان وجنوده لغرض المحاسبة .

ستظهر جرائم لم يعلن عنها اثناء الحرب بالرغم من استهداف الصحفيين بغية طمرها كما طمر تقرير لجنة اسلحة الدمار الشامل في العراق حتى لا يحاسبهم احد . وان كان المعلن خلال المجازر يندى له الجبين ويهز كل ضمير .

السؤال الاخير لو تمت الصفقة من اين سيخرج اسرى الصهاينة وكيف سيتم التسليم وكل غزة دمار وسمائها اقمار للمراقبة ؟ سؤال بسيط جدا سيخرجون كما خرج المقاومون من ارض يقف عليها الصهاينة وتمت تصفيتهم من المسافة صفر ، اليست جباليا المنكوبة التي لا يعيش فيها حتى الطير يخرج الابطال من بين الانقاض ليقومون بعملياتهم البطولية .