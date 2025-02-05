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نحن بانتظار الأمام الحجة عج


قصي كريم الشويلي (ابو فاطمه)

ما اعجب هذه الورقة الصغيرة التي وان بدت في ظاهرها بسيطة الحروف فهي في جوهرها ثقيلة بالمعاني عميقة بالدلالات خطها الشهيد القائد عمار الشويلي بيده وكأنما يسكب من قلبه حبا صادقا وايمانا لا يعرف شكا وكأنما يشهد الزمان على نداء المنتظرين

هذه الورقة ليست مجرد كلمات مرسومة على صفحة بيضاء بل هي صرخة القلوب المؤمنة التي لم تزل تقف على اعتاب الانتظار ترفع رايات الصبر وتحتسب الامل في عودة الامام الحجة عج لتضيء الارض بعد ظلمتها وتملأ الدنيا عدلا بعد جور

وقد اهدى الشهيد هذا التعبير النبيل الى احد المشايخ المجاهدين في الضاحية الجنوبية وكأنما اراد ان يربط بين الجهاد والانتظار بين العمل والدعاء بين البذل والايمان فكأن هذه الكلمات شجرة اصلها ثابت في القلوب وفروعها ممتدة الى السماء

يا لها من رسالة خالدة كتبها من اوقف حياته لخدمة العقيدة وجعل من دمه حبرا يخط به اسمى معاني التضحية والفداء وكأنما هي دعوة لكل قارئ ان يكون على عهد الانتظار لا انتظار خاملا بل انتظار العاملين الصابرين الذين يمهدون لظهور النور بالعمل والبصيرة

فيا قارئ الورقة اجعلها امانة بين يديك واستلهم منها نورا يهديك واعلم ان كل كلمة فيها ليست مجرد حبر على ورق بل نبضات قلب مؤمن خطها لتكون منارة لكل من يقتفي اثر الحقيقة.

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نحن بانتظار الأمام الحجة عج
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