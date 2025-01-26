اختر مصيرك فإما ان تكون كاظمياً او هارونياً؟!

سارة الزبيدي

تخيل نفسك بزمن الامام الكاظم “عليه السلام” وتشوف امامك يتنقل به من سجن الى اخر ، شنو راح يكون موقفك ؟

تنساق مع العقل الجمعي وتگول اني شعلية ⁉️

لو لا تنتفض وترفض الظلم وتدافع عن امامك المظلوم ، وتكون مؤثر بالاخرين وتحثهم ع نصرة الامام؟

توقع هالامر يحدث بزمانا وبكل زمان ،وتشوف الظالم متسلط ومتجبر والناس متأثرة بالعقل الجمعي وتگول اني شعلية “نريد نعيش “‼️

وفئة قليلة اخرى ترفض الظلم وتنظر بعين بصيرة ، وتكون مؤثرة بالمجتمع لنصرة المظلوم .

واحنة معرضين لهذا الامر في ظل غيبة امام زماننا “عليه السلام” فاذا كنت ممن يرغب في تعجيل فرج الامام ،

فعليك ان تكون للمظلوم عوناً ، فهذه غاية الوصول وستكون ساهمت في التعجيل في فرجه صلوات الله عليه ،

وتكون بالفعل ممن لو كان في عصر الامام الكاظم “عليه السلام” لكان من الفئة القليلة المناصرة لامام زمانها صلوات الله عليه وممن تقر به عين امامه.

تعريف الظالم : وهو الذي يبخس حقوق الاخرين ويتعدى على المظلومين ويقتـ. ل ظلماً ويسرق ويهتك الاعراض ويفعل كل ما هو مخالف لشريعة الله تعالى ولفطرته التي فطر الناس عليها

ويتجبر ولا يحكم بالعدل ويجعل الحق باطلاً والباطل حق وليس لديه عهد ولا ميثاق ويفسد في الارض ولا يصلحها وغيره الكثييير…

واسوء مثال على ذلك هو السياسة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي فعلت كل ما تقدم ومستمرة في ذلك …

هذا الامر يحدث بكل زمان فأنت مخير بين الحق والباطل

بين ان تكون للظالم خصماً وللمظلوم عوناً ام النقيض

فالخيار الك ايهما تختار ❓