المقالات

رجال الدولة وفن إدارة الدولة

31 2020-08-10

سرى العبيدي ||

 

لا يوجد تعريف موحد للدولة، فقد تصدى عشرات المفكرين والأساتذة عبر التاريخ لوضع تصورات حول هذه الظاهرة، الدولة من وجهة نظرنا ضرورة إجتماعية تؤطر قانونيا وتمتلك صفة وشخصية معنوية تميزها عن الأفراد، تتمخض عنها أشكال من السلطة والسيادة محليا وخارجيا، الهدف من قيامها حفظ حقوق الأفراد وتحديد واجباتهم، وترسيم الحدود بعدالة بينهما، وكذلك حقوق وواجبات الحكومة التي يختارها الشعب بإرادته، لإدارة شؤونه والدفاع عن حقوقه وحرياته داخليا وخارجية.

قد تتخذ الدولة طبقا للمكان والزمان وحسب الظرف التاريخي والإجتماعي الذي إنبثقت عنه، عدة أشكال من أنظمة الحكم السياسية الديمقراطية أو الديكتاتورية، وللدولة عناصر أساسية لشرط قيامها، كالسكان والإقليم والسلطة والسيادة .

وهناك فرق بين (الدولة– السلطة)، وبين (الدولة– الأمة)، في النموذج الثاني تكون عناصر الدولة قد إلتئمت وإنصهرت فيما بينها ونجح الساسة فيها من تحقيق العدالة الإجتماعية وتوحيد هوية مشتركة وتحويل الأفراد إلى مواطنين، وإذابة فوارق وحواجز الثقافات الفرعية الدينية والقومية والقبلية لصالح الثقافة الوطنية .

من الجدير بالإشارة، إن وادي الرافدين قد عرف منذ آلاف السنين أقدم أشكال تنظيمات الدولة التي عرفها الإنسان في تاريخه القديم، ولعل التجسيد والدليل الحقيقي لوجود نظام الدولة في العراق القديم، هو دقة وشمولية ورقي منظومات القوانين والتشريعات التي تنظم حقوق وواجبات الأفراد والدولة من خلال المسلات وفي مقدمتها مسلة حمورابي الشهيرة .

في مدينة "أوروك" (في القرن الثامن عشر قبل الميلاد)، وجد إلى جانب العاهل، مجلسان، أحدهما مجلس الكبار والثاني مجلس العامة وهو من الشباب المحاربين، ومن خلال هذين المجلسين كانت تتخذ قرارات الحرب والسلام . كما إنه في الدولة الآشورية كان الملك أيضا مقيدا بمجالس التجار والعسكر ورجال الدين والمجالس العامة .

تعد السياسة بمثابة فن ووسيلة إدارة شؤون الدولة، لكننا عندما نفكر بمن يدير هذه الدولة ستتداخل لدينا مفاهيم متقاربة ما بين رجل السياسة الطاريء ورجل السلطة الموظف، وما بين رجل الدولة الذي يعد الحلقة الأخطر والأكثر بقاءً وديمومة في عملية بناء وإدارة وازدهار الدولة، فمن هو رجل الدولة (states man)؟

قد يكون من السهل، أن يصبح شخصا ما سياسيا، ولكن ليس بنفس السهولة أن يصبح رجل دولة، رجل الدولة محصلة وإستحقاق لمجموعة عناصر وتفاعلات ينجم عنها طراز خاص جدا ونادر من القادة، الذين يمكن أن يطلق عليهم إعتباريا أو مجازا " رجال دولة ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قلم حر
صدام يندم على إشعال الحرب مع إيران وأذنابه يحتفون بها إلى الآن!
رجال الدولة وفن إدارة الدولة
كورونا والعام الدراسي الجديد  
تحديات الانتخابات المبكرة...رؤية من الداخل  
الاقليم البشري المذهبي رغبة الاحتلال  
وحدتنا في غدير خم  
أنت اللي تريد وطن..فلشت حكومة تبني وطن!  
سباق المسافات القصيرة  
المقاومة تاريخ ووجود  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك