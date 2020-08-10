رجال الدولة وفن إدارة الدولة

سرى العبيدي ||

لا يوجد تعريف موحد للدولة، فقد تصدى عشرات المفكرين والأساتذة عبر التاريخ لوضع تصورات حول هذه الظاهرة، الدولة من وجهة نظرنا ضرورة إجتماعية تؤطر قانونيا وتمتلك صفة وشخصية معنوية تميزها عن الأفراد، تتمخض عنها أشكال من السلطة والسيادة محليا وخارجيا، الهدف من قيامها حفظ حقوق الأفراد وتحديد واجباتهم، وترسيم الحدود بعدالة بينهما، وكذلك حقوق وواجبات الحكومة التي يختارها الشعب بإرادته، لإدارة شؤونه والدفاع عن حقوقه وحرياته داخليا وخارجية.

قد تتخذ الدولة طبقا للمكان والزمان وحسب الظرف التاريخي والإجتماعي الذي إنبثقت عنه، عدة أشكال من أنظمة الحكم السياسية الديمقراطية أو الديكتاتورية، وللدولة عناصر أساسية لشرط قيامها، كالسكان والإقليم والسلطة والسيادة .

وهناك فرق بين (الدولة– السلطة)، وبين (الدولة– الأمة)، في النموذج الثاني تكون عناصر الدولة قد إلتئمت وإنصهرت فيما بينها ونجح الساسة فيها من تحقيق العدالة الإجتماعية وتوحيد هوية مشتركة وتحويل الأفراد إلى مواطنين، وإذابة فوارق وحواجز الثقافات الفرعية الدينية والقومية والقبلية لصالح الثقافة الوطنية .

من الجدير بالإشارة، إن وادي الرافدين قد عرف منذ آلاف السنين أقدم أشكال تنظيمات الدولة التي عرفها الإنسان في تاريخه القديم، ولعل التجسيد والدليل الحقيقي لوجود نظام الدولة في العراق القديم، هو دقة وشمولية ورقي منظومات القوانين والتشريعات التي تنظم حقوق وواجبات الأفراد والدولة من خلال المسلات وفي مقدمتها مسلة حمورابي الشهيرة .

في مدينة "أوروك" (في القرن الثامن عشر قبل الميلاد)، وجد إلى جانب العاهل، مجلسان، أحدهما مجلس الكبار والثاني مجلس العامة وهو من الشباب المحاربين، ومن خلال هذين المجلسين كانت تتخذ قرارات الحرب والسلام . كما إنه في الدولة الآشورية كان الملك أيضا مقيدا بمجالس التجار والعسكر ورجال الدين والمجالس العامة .

تعد السياسة بمثابة فن ووسيلة إدارة شؤون الدولة، لكننا عندما نفكر بمن يدير هذه الدولة ستتداخل لدينا مفاهيم متقاربة ما بين رجل السياسة الطاريء ورجل السلطة الموظف، وما بين رجل الدولة الذي يعد الحلقة الأخطر والأكثر بقاءً وديمومة في عملية بناء وإدارة وازدهار الدولة، فمن هو رجل الدولة (states man)؟

قد يكون من السهل، أن يصبح شخصا ما سياسيا، ولكن ليس بنفس السهولة أن يصبح رجل دولة، رجل الدولة محصلة وإستحقاق لمجموعة عناصر وتفاعلات ينجم عنها طراز خاص جدا ونادر من القادة، الذين يمكن أن يطلق عليهم إعتباريا أو مجازا " رجال دولة ".