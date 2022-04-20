عاجل : الميادين : مجاميع عراقية سيبرانية تعلن تنفيذ هجوم على عدد من المواقع الحكومية منها قناة التاسعة الحكومية الاسرائيلية
اليمن

اليمن/ نقطة لنا والنتيجة علينا !


  عبدالملك سام ||   كانت ضربة الإعصار موفقة لدرجة جعلت أمريكا نفسها تهرع لتضغط على السعودية للقبول بهدنة ، وفرحنا جميعا عندما سمعنا صدى التوجع السعودي على كل القنوات ، وأستبشرنا خيرا بأنباء فتح المطار والميناء وإنخفاض سعر الدولار وهدوء الجبهات لمدة شهرين .. فماذا حدث ؟! لم يفتح المطار ولم يرفع الحصار ولم تنخفض الأسعار ولم يعود الأسرى ولم تهدأ الجبهات !! بمعنى آخر أن العدوان حقق هدفه الرئيسي وهو إيقاف إستنزاف النفط السعودي ، بينما نحن لم نجني شيئا يذكر سوى أرتفاع سعر النفط (رسميا) ، وبذلك لم ننل سوى سخط الناس المتعبين في ظل صمت حكومي مشبوه ! بالنسبة لنا فقد تعبنا ونحن نقول أن هذه الحكومة فاشلة ولا تليق ببلدنا وشعبنا الصامد ، ومللنا ونحن نسمع تصريحات المتحدثين الرسميين البلداء وهم يكررون ذات الكلام الذي لا يتغير حتى لو تغيرت الظروف من حولنا ، وهذا يعني أن حكومتنا العتيدة ماعادت قادرة على تقديم شيء ، بل أن كل شيء يمشي بالبركة ، ولا قرارات تنفذ حتى على مستوى عودة أجرة الباصات إلى 100 ريال ! وأرتفعت الأسعار وأنتشر الفساد وأزداد أنين المواطن .. لو كان الأمر على الصمود فنحن صامدون حتى النهاية أمام غطرسة وعدوان السعودية ، ولكن نحن نتحدث عن إصلاح أنفسنا داخليا ، خاصة في ظل هذه الظروف وفي هذا الشهر الكريم . في رمضان كنا نعول أن نتفرغ هذه السنة للعبادة وإستماع المحاضرات ولم تتعدى أحلامنا أن يمر رمضان بهدوء فقط ، فنحن من سنوات نعاني من ظلم آل سعود الذي يشتد في رمضان من خلال "حرب الموائد" التي تشن علينا ، وكنا واثقين من قدرة فريقنا المفاوض في عقد صفقة ناجحة خصوصا وقد سمعنا ما فعلته قواتنا الباسلة في العمق السعودي ، ولكننا تفاجأنا بصفقة حققت أهداف العدوان كاملة ولم تحقق لنا شيئا يذكر ، فهاهم يتوعدون ويخترقون ويحاصرون ، بينما نحن نتفرج ببلاهة ونشتكي دون أن نفعل شيئا ، والوقت يمضي وفي حال وجدت أمريكا بديلا للطاقة الروسية فلا قيمة لما فعلناه ! نريد اليوم صحوة حكومية ، والبت في قضايا الفساد ، وعودة الدولة لشوارعنا ومتاجرنا خدمة للمواطن المسكين الذي وضع ثقته في هذه الحكومة ، أو أن تتاح الفرصة لحكومة الثورة بالعودة من الجديد ، فقد كانت حكومة تلبي مطالب الناس ، ومبرر إزاحتها من الساحة قد أنتهى منذ أعوام ! لقد عشنا أفضل أيام اليمن في ظل حكومة اللجنة الثورية ، وكان الخطأ في إيقافها إرضاء "للشركاء" ، فالعبئ ملقى على الثورة وحدها ، وكل الناس تخطئ حتى أن حكومة العملاء عدلت من نفسها مضحية بشرعيتها من أجل تحقيق هدفها بأن تحتل السعودية كل اليمن ، فلماذا لا نعدل من أنفسنا لأجل اليمن واليمنيين ؟!

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ هل فيكم الصماد؟! 
اليمن/ نقطة لنا والنتيجة علينا !
اليمن/ الهدنة المهددة بالعدوان والحصار 
ويلٌ للرياض من غضب صنعاء إذ إستَمَرَّت بالتحايل فالآتي أعظم..!
اليمن/ الشهيد الصماد نموذج  الجهاد والصمود والمسؤلية 
صحيفة أمريكية تكشف عن قيام السعودية باحتجاز عبد ربه منصور هادي بمنزله في الرياض
اليمن/ هانس غروندبرغ.. مقاصد الزيارة وتشابهات الإحاطة!!هل من جديد؟
حكومة اليمن الجديدة دمية..!
اليمن/ احاطة المبعوث الاممي  وسابقه ملوثة بالمال السعودي 
اليمن/ كان الرئيس الذي لايشبه الرؤساء .
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 79.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك