اليمن صانعة التاريخ العربي الاصيل

📌🖊غدير التميمي ||

صناعة التاريخ هو من اصل العرب الاصلاء فان اصل العرب هي اليمن والنقش على جداريته بحروف من نور رباني ليسا من اختصاص شعب دون غيره وبالعودة إلى تجارب التاريخ في حقبات الحضارات اليمنية الخالدة مثل سبأ وحِمْير وحضرموت وأوسان وقبتان ومعين لا نستطيع أن ندوّن إنجازاتها في مقالة سردية قليلة الأسطروإلى الشخصيات البارزة من القادة اليمانيين العظام الذين ساهموا بفعالية في نشر الدين الإسلامي الحنيف في ربوع قارات العالم القديم وتركوا إرثاً مهنياً وسياسياً وعسكرياً كبيراً كل ذلك يؤسس ويثبت للحاضر المعيش معادلة جيوسياسية واستراتيجية توضح بجلاء أن اليمانيين خرجوا من العدوان الوحشي أكثر صلابة وقوة وتلاحماً هذا العدوان الذي وقع عليه من يُفترض بهم أن يكونوا أشقاءه بالنسب والدين وربما المذهب إنها معادلة مركّبة معقّده تبدأ بحِلف الأعداء المكوّن من أغنى دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عُمان ولاحقاً انسحاب دولة قطر من الحِلف إضافة إلى دول عربية وإسلامية ترتبط مصالحها بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومعها مرتزقة من اليمنيين ومقاتلي تنظيم داعش والقاعدة وبلاك ووتر الذي يضم مقاتلين من مختلف قارات العالم والجنجويد من السودان كلّ هذا الحِلف يُدار من غرفة عمليات عسكرية واحدة تحت إشراف القادة العسكريين الأميركيين والبريطانيين والاسرائيليين وفي الطرف الآخر من المعادلة تتصدى المقاومة البطلة لتلك الجحافل المُعتدية بثبات وهي تتمثل بالشعب اليمني بقيادة انصار الله– الحوثيين وحلفائهم وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أليست مفارقة عجيبة وكبيرة أن يقف حِلف يمتلك كل ذلك العتاد العسكري واللوجستي وقدرات مالية واقتصادية خارقه ودعم دبلوماسي عالي المستوى، فماذا تعلمت الأجيال اليمنية من دروس هذا العدوان الأعرابي الوحشي عليها؟ هذا العدوان الحالي على اليمن ليس العدوان الأول ولا نحسبه الأخير فقد شنت مملكة آل سعود حروباً متعددة على اليمن شماله وجنوبه وان مُعظم دول مجلس التعاون الخليجي هاجسها تقسيم اليمن إلى أكثر من جزء لأنها ببساطة لا تريد دولة يمنية مركزية أو اتحادية قوية إلى جوارها فان مُعظم دول مجلس التعاون الخليجي لديه عقدة من تاريخه وهويته وماضيه ولذلك إن أَي ذِكر للتاريخ العروبي لليمن يقزم ماضي هذه الدويلات وحاضرها ولو امتلكت كل ثروة الأرض.

هناك أطماع جيو-استراتيجية واقتصادية لدول الجوار في الجغرافيا والسياسة اليمنية ولذلك فهم يحلمون بالسيطرة على الجزر والموانئ اليمنية، بما فيها إطلالتهم على فضاء البحر العربي والسيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي ويمتلك اليمن مخزوناً بشرياً هائلاً وخوفاً من أن يكون هذا العامل المهم منافساً حقيقياً في مختلف المجالات تعمّدوا أن يبقوه شعباً غير مواكب للعصر والعلم والتعليم وقد عملوا جاهدين وبأساليب عدة على أن يبقوه شعباً فقيراً وغير مؤهل وخلقوا له العديد من البؤر المتوترة داخلياً بين قبائله وطبقاته الاجتماعية المختلفة وبشكل مستمر ودائم، إنّ الشعب اليمني، من أقصى البلاد إلى أقصاها، أمضى سنوات من المعاناة الرهيبة جرّاء الحصار والعدوان بنجاح تام ولكنها كانت عبارة عن أبواب وفصول وأقسام لكتابٍ رهيب عنوانه اليمن عاش ويعيش أكبر مأساة إنسانية في العالم لما بعد الحرب العالمية الثانية إنما النصر في الميدان يحقّقه ويصنعه رجال الرجال، بمباركة من الله سبحانه وتعالى، الرجال الذين فضّلوا التضحية والاستشهاد من أجل حرية الوطن وكرامته وعزته، والله أعلم منّا جميعاً.