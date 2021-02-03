اليمن

⛔️ اليمن/ عندما تصبح الخيانة عادة !


 

✍🏻 عبدالملك سام ||

 

لعل أهم صفة في "اخوان" اليمن أنهم لم يخيبوا سوء ظننا فيهم أبدا ، وها هو مسلسل وساخاتهم يستمر ، وغسيلهم الوسخ ينشر أكثر فاكثر ، وهم تعبير واضح وصريح للمثل القائل (ذيل الكلب عمره ما ينعدل) !

أكثر ما كان يغيضني في الماضي هو عندما كنا نتكلم عن فضائح هذه الجماعة القذرة ، ونجد بعض الحمقى لا يستطيعون أن يتخيلوا أن هؤلاء الملتحين بهذه الفضاعة والأجرام ، فلم يستطيع بعض السذج أن يتخيلوا أن هناك من يفعل كل هذه الجرائم ومع هذا يستمر بالكذب والتظاهر بالورع والتقوى مهما كانت الفضيحة كبيرة !

اليوم فضيحة أخرى تتخطى كل القيم والأعراف ، وهي جريمة أختطاف 8 نساء في مأرب ، وهي تهمة طالما رموا بها غيرهم ممن يختلفون معهم ، فكانوا يفترون على خصومهم بكل ما يمارسونه هم من الرذائل ، سواء تلك كانت الفضائح جنسية أو أخلاقية !

أذا لا جديد يمكن أن يثير دهشة من يعرف هؤلاء الدجالين وحقيقتهم ، ولكن الجديد هو ما يطلقه هؤلاء من مبررات بعد كل فضيحة ! وشخصيا أنا متأكد أن مسلسل الخسة والسقوط سيستمر أكثر فأكثر طالما وهؤلاء لم يتغيروا ومصرين على عادة الخيانة التي اشتهروا بها على مدى تاريخهم المخزي أينما حلوا ..

كل الذي سيقال من تبريرات مجرد تراهات ، وكل محاولات أخفاء هذه الفضيحة وتبريرها لن تجدي ، فحبل الكذب قصير ، ومن لم يكتشف الحقيقة بعد كل هذه الأحداث والعبر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصحو من غفلته ، والمهم هنا هو أن نؤرخ لتاريخ هذه الفضيحة الذي أعتدنا أنه سيليه سقوط مدوي آخر لمشروعهم المشؤوم ، فقد تعودنا دائما أنه قبل كل ضربة تصيب هذه الجماعة الخائنة تكون بدايتها دائما فضيحة تظهر للعيان .. قامت الحجة ولينتظروا غضبة الشعب اليمني العظيم وأنتقام الله منهم

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن / هل مازالت لدى المرتزقة ذرة من حمية؟!
⛔️ اليمن/ عندما تصبح الخيانة عادة !
اليمن/مرتزقة العدوان واختطاف النساء..الجرائم والإنتهاكات!!
نساء اليمن في حضرة سيدة نساء العالمين الزهراء عليها السلام
دول العدوان تسرق آثار وتاريخ وحضارة اليمن
اليمن/ معادلة الردع النفط مقابل النفط والغذاء مقابل الغذاء
🔸 جرح الطفولة
ألاعيب السياسة الأمريكية.. وأوراقها المكشوفة للقيادة السياسية اليمنية!!
كرمان.. وسياسة الإخوان !!
اليمن أصل عروبتكم، فلماذا أدخلتم زُناة الاعراب الى صنعاءها ؟!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك