اليمن

خذوا الدرس من اليمن لتسعدوا..  


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ اليمن سعيدة جداً برجالاتها وإنتصاراتها، هذه الأخبار المؤكدة من عند الحوثيين الذين يردعون تحالف العدوان الهمجي الذي تقوده السعودية من هزيمة إلى هزيمة..

سلمان يتقهقر أمام صمود اليماني الذي ينتصر في كل مرة، ولم تنفع سلمان كل تحالفاته والدعم والتخطيط الذي يحظى به من الأمريكان والصهاينة، وهو يمنى بخسارات متكررة ستطيح به سريعاً إن شاء الله تبارك وتعالى.

من اليمن هناك حيث يرابط المقاومون نقرأ الدرس الأوضح في المقاومة والعزة والكرامة والشرف، من هناك نتعلم كيف تكون المقاومة شاملة ولا تقتصر على حمل السلاح فقط، بل هي مقاومة على أكثر من صعيد، وبأكثر من أسلوب، هذا هو الدرس من اليمن وهو الدرس نفسه من حزب الله في لبنان ومن كل ثغور المقاومة الواعية التي تؤمن بمشروعها وتعمل على أساسه..

هؤلاء المقاومون -وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المقاوم الحقيقي- أصبح سلوكهم الشخصي مقاوم، في بيوتهم بين أسرهم، في الأسواق والمقاهي، في المدارس والجامعات، ومن قبل ومن بعد في جبهات القتال، لم يرفعوا أيديهم من على الزناد وهم في المعركة الخشنة بين أزيز الرصاص، ولم يرفعوا أيديهم من على الزناد وهم في المعركة الناعمة بين أزيز التآمر وحرب الكلمات الشرسة ضدهم، يقاومون ببسالة ووعي ومطاولة لم يحلموا بالغنائم "مناصب، ومكاسب تافهة" لأن الغنيمة التي يسعون خلفها هي رضا الله وحده ولا غنيمة أخرى غيرها، لم يداهنوا ولم يساوموا ولم يغضوا النظر يحسبون لدنياهم، أبدا، هم حيث يجب أن يكونوا بما يرضي الله ولا شيء غير ذلك.

تحية لليمنيين..

تحية لكل المقاومين..

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