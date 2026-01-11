تشكيلة الأولمبي العراقي لمواجهة تايلاند ضمن نهائيات آسيا

نسرت تشكيلة منتخبنا الأولمبيُّ لمواجهةِ نظيره التايلاندي في المباراة التي تجري اليوم الاحد ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

ويخوض المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الأحد، مباراته الثانية أمام نظيره التايلاندي، على ملعب الأمير فيصل في السعودية، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُنقل عبر قناة beIN Sports 6، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان المنتخب العراقي قد تعادل سلبياً من دون أهداف في مباراته الافتتاحية أمام منتخب الصين، ليضيع نقطتين ثمينتين، رغم الفرص الخطيرة التي صنعها لاعبوه دون أن تُترجم إلى أهداف.

في المقابل، يدخل المنتخب التايلاندي اللقاء وهو مثقل بالخسارة التي تلقاها في الجولة الأولى أمام منتخب أستراليا بنتيجة 2-1، ما يجعل حظوظه في التأهل إلى الدور التالي معقدة في حال تعرضه لخسارة جديدة أمام العراق.