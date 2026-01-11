الصفحة الرياضية

تشكيلة الأولمبي العراقي لمواجهة تايلاند ضمن نهائيات آسيا


نسرت تشكيلة منتخبنا الأولمبيُّ لمواجهةِ نظيره التايلاندي في المباراة التي تجري اليوم الاحد ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

ويخوض المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الأحد، مباراته الثانية أمام نظيره التايلاندي، على ملعب الأمير فيصل في السعودية، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُنقل عبر قناة beIN Sports 6، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان المنتخب العراقي قد تعادل سلبياً من دون أهداف في مباراته الافتتاحية أمام منتخب الصين، ليضيع نقطتين ثمينتين، رغم الفرص الخطيرة التي صنعها لاعبوه دون أن تُترجم إلى أهداف.

في المقابل، يدخل المنتخب التايلاندي اللقاء وهو مثقل بالخسارة التي تلقاها في الجولة الأولى أمام منتخب أستراليا بنتيجة 2-1، ما يجعل حظوظه في التأهل إلى الدور التالي معقدة في حال تعرضه لخسارة جديدة أمام العراق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تشكيلة الأولمبي العراقي لمواجهة تايلاند ضمن نهائيات آسيا
منتخبنا الأولمبي في مواجهة تايلاند اليوم الاحد، ضمن منافسات كأس آسيا
دوري نجوم العراق: جدول ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة الـ11
فيفا يقطع الجدل ويحدد موعد انتخابات المكتب التنفيذي المقبل لاتحاد الكرة
كأس أمم أفريقيا: المغرب تلاقي الكاميرون في ربع النهائي
دوري النجوم: يستضيف الكرمة في أبرز مباريات اليوم
منتخبنا الأولمبي يبدأ اليوم مشواره الأسيوي بلقاء الصين
دوري نجوم العراق: مواجهتان مرتقبتان تفتتحان الجولة الـ11 هذا اليوم
عماد محمد يفسر للصحفيين سبب الوصول "المتأخر" إلى السعودية ويشكو من "التدخلات"
 منتخبنا الشبابي يواجه الإمارات ودياً
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك