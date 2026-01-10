فيفا يقطع الجدل ويحدد موعد انتخابات المكتب التنفيذي المقبل لاتحاد الكرة

تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم رسالة الاتحاد الدولي (فيفا) فيما يخص انتخابات المكتب التنفيذي المقبل.

وقال مصدر في الاتحاد ان الاتحاد الدولي ارسل رسالة للاتحاد العراقي يوصي فيها بأن تكون الانتخابات في الثالث والعشرين من شهر ايار المقبل.

ووفق هذه الرسالة يقطع الفيفا الجدل حول صلاحية المكتب التنفيذي وانتفاء الحاجة لاجتماع المكتب التنفيذي المقرر يوم غد والذي اعلن من خلاله ٨ اعضاء سحب الصلاحية من رئيس الاتحاد.

ومن المؤمل ان يعلن الاتحاد مواعيد جديدة لتشكيل اللجان وفتح باب الترشيح من خلال اجتماع محدد للجمعية العمومية