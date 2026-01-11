منتخبنا الأولمبي في مواجهة تايلاند اليوم الاحد، ضمن منافسات كأس آسيا

يلتقي منتخبنا الأولمبي، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، نظيره التايلاندي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة الجارية أحداثها في المملكة العربية السعودية، حيث يطمح الملاك التدريبي بقيادة المدرب عماد محمد، إلى تحقيق الفوز الأول في البطولة، من أجل اجتياز الحاجز التايلاندي وتفادي الدخول في حسابات معقدة مع بقية المنافسين، قبل مواجهة المنتخب الأسترالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وكان منتخبنا الأولمبي قد تقاسم نقاط مباراته الأولى مع نظيره الصيني، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.