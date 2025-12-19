منتخبنا الوطني لكرة الصالات يقابل نظيره اللبناني ودياً هذا اليوم

يجري منتخبنا الوطني لكرة الصالات اليوم الجمعة وغدٍ السبت، مباراتين وديتين أمام نظيره اللبناني، في إطارتحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي تستضيفها إندونيسيا مطلع العام المقبل (2026)، حيث ذكر رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد كرة القدم، علي عيسى، في بيان لاتحاد اللعبة،إن "لجنة الصالات والشاطئية في اتحاد الكرة لبت الدعوة الموجهة من الجانب اللبناني لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبها الأول، استعداداً للاستحقاق القاري المرتقب".

كما أضاف أن "بعثة منتخبنا الوطني لكرة الصالات حطت رحالها، أول أمس الأربعاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، مشيراً إلى أن اللاعبين خاضوا يوم أمس الخميس وحدة تدريبية ، بهدف الانسجام مع الأجواء الفنية والتنافسية قبل خوض المباراتين ".

كذلك بيّن عيسى أنه "بعد ختام المواجهتين الوديتين والعودة إلى بغداد ، من المقرر أن يخوض المنتخب أيضاً مباراتين تجريبيتين أمام نظيره الكويتي يومي التاسع والعاشر من شهر كانون الثاني المقبل، قبل اختتام الاستعدادات والتوجه إلـى إندونيسيا للمشاركة في البطولة الآسيوية".