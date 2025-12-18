رسمياً.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، ( 18 كانون الأول 2025 )، مواجهة السعودية والإمارات الى إشعار آخر، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالنسخة الـ11 من كأس العرب 2025.

وتقرر التراجع عن استكمال المباراة في ملعب خليفة الدولي بعد توقفها مع نهاية الشوط الأول، وذلك بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها قطر.

وكان الشوط الأول للقاء قد حسمه التعادل السلبي حيث فشل الفريقان في محاولات فك شفرة الدفاع الخاصة بكليهما.

وشهد ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي يحتضن المباراة، هطول أمطار شديدة مما أدى إلى إيقاف اللقاء بشكل مؤقت.

ولم يتوقف الأمر عند الأمطار فقط حيث أشارت تقارير إلى وجود برق ورعد على أرض الملعب.

وسيلتقي المنتخبان المغربي والأردني في وقت لاحق مساء الخميس في المباراة النهائية لكأس العرب على ملعب لوسيل.