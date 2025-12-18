عودة دوري نجوم العراق بعد التوقف.. الجولة الثامنة تنطلق الاثنين بـ4 مواجهات

تعاود عجلة دوري نجوم العراق لكرة القدم دورانها من جديد، بعد التوقف الأخير، بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس العرب، وابتداءً من يوم الاثنين المقبل ستقام (4) مباريات لحساب الجولة الثامنة، إذ سيلعب الكرخ أمام الغراف في ملعب الساحر أحمد راضي، بينما يستقبل الموصل متحديه نفط ميسان، ويحل أربيل المتصدر ضيفاً على ديالى، سعياً منه للبقاء في القمة، بالوقت الذي يتنافس فيه نوروز وأمانة بغداد.

وفي سياق متصل تستكمل الثلاثاء المقبل منافسات الجولة الثامنة حين تقام (3) لقاءات، إذ يطمح القوة الجوية صاحب الوصافة إلى مواصلة عروضه المميزة، عندما يواجه النفط في ملعب الساحر أحمد راضي، وتمكن الصقور من الوصول إلى النقطة السادسة عشرة في الجولة السابعة، بفوزه على النجف خارج قواعده بثنائية نظيفة، وأصبح على بعد (3 نقاط) من الصدارة.

من جهته يستضيف الكهرباء صاحب المركز التاسع عشر نظيره فريق القاسم متذيل الترتيب، في مباراة عنوانها (صراع القاع)، وتمثل نتيجة هذه المواجهة أهمية كبيرة للطرفين، لأنها تعد بوابة لطي صفحة الإخفاقات والنهوض من السبات، وبدوره سيخوض النجف مهمة صعبة حينما يحل ضيفاً على دهوك.

إلى ذلك سيكون ملعب المدينة الدولي الجمعة المقبل الموافق السادس والعشرين من كانون الأول الحالي، مسرحاً لمباراة ديربي العاصمة بغداد بين الطلبة والشرطة عند الساعة السادسة مساء.

ويلعب السبت المقبل الكرمة أمام زاخو في ملعب الرمادي، على أن تختتم الجولة يوم الأحد، الموافق الثامن والعشرين من الشهر الحالي، بلقاء الزوراء وضيفه الميناء.