بسبب غرق الملعب بالأمطار.. إيقاف مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب


قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب الجارية في قطر، اليوم الخميس، إيقاف الشوط الثاني من مباراة تحديد المركز الثالث بين المنتخبين السعودي والإماراتي، وذلك بسبب هطول الأمطار الكثيفة التي غمرت أرضية الملعب.

واتخذ حكم اللقاء قراراً بعدم استئناف اللعب وإيقاف الشوط الثاني، بعد هطول أمطار بكثافة غير طبيعية؛ مما أدى إلى تضرر الأرضية وغرق الملعب بالكامل، وصولاً إلى محو خطوط التحديد، وهو ما استحال معه استمرار اللعب.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أنها ستحدد، بالتنسيق مع الطاقم التحكيمي ومشرف المباراة، توقيتاً آخر لاستكمال الشوط الثاني في وقت لاحق.

يُذكر أن الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي (0 - 0) بين المنتخبين، وكان اللقاء قد انطلق في الساعة الثانية بعد الظهر على ملعب خليفة الدولي، في إطار منافسات تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العرب 2025.

