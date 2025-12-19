الدوري الممتاز لكرة القدم: انطلاق منافسات الجولة الثانية عشرة يوم غدًا

تنطلق يوم غدٍ السبت منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة مباراتين، يلتقي في الأولى غاز الشمال ضيفه الكاظمية، بينما سيكون ملعب أمانة بغداد مسرحاً للقاء الحدود وفريق عفك، حيث تستمر منافسات الجولة الأحد المقبل حينما تقام سبع مباريات، أبرزها مواجهة المتصدر الجولان أمام البحري، حيث سيرفع صاحب المركز الأول شعار التعويض بعد خسارته في المحطة السابقة بلقاء الجيش، من أجل تعزيز موقعه والابتعاد عن منافسيه، في حين يأمل الفريق البصري تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في استمراره ضمن المربع الذهبي.

بالمقابل، يسعى فريق كربلاء إلى مواصلة نجاحاته عندما يستضيف متحديه المصافي، ونجح العميد بانتزاع الوصافة في الجولة السابقة عقب تفوقه على نفط الوسط بهدف نظيف، بينما تعرض المصافي إلى خسارة كبيرة أمام الناصرية برباعية دون رد.

من جانبه يتطلع مصافي الجنوب لتحقيق الفوز عندما يواجه البيشمركة، بغية البقاء ضمن دائرة المنافسة على البطاقات المؤهلة إلى دوري النجوم، لاسيما أنه يتواجد حالياً في المرتبة الخامسة، على بعد (4) نقاط من المتصدر.

من جانب اخر، يعول الناصرية على ارتفاع الروح المعنوية، عندما يقابل ميسان، بهدف إضافة نقاط جديدة إلى رصيده والتقدم أكثر في سلم الترتيب، وتمكن فريق أبناء ذي قار من اجتياز المصافي في الاختبار الأخير، ليصل إلى النقطة (17).

وفي بقية المباريات سيلعب فريق الحسين أمام الجيش، والفهد مع الاتصالات، بالوقت الذي يتنافـس فيه نفط البصرة مع الحشد الشعبي.