الصفحة الرياضية

منتخبنا للشباب يبدأ مشواره الخليجي يوم غداً بمواجهة البحرين


يبدأ منتخبنا الشبابي لكرة القدم مشواره في بطولة كأس الخليج العربي تحت (20) عاماً، غداً الجمعة بمواجهة الفريق البحريني ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، حيث سيحتضن ملعب ضمك المباراة عند الساعة السابعة مساء، فيما تسبقها مباراة مصر وعمان التي ستنطلق أحداثها في ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالساعة الرابعة والنصف عصراً.

ومن المقرّر أن تنطلق اليوم بطولة كأس الخليج للشباب التي تضيّفها مدينة أبها السعودية خلال المدة من (28 آب وحتى 10 أيلول المقبل)، حينما يلعب الأخضر السعودي أمام اليمن في مباراة الافتتاح عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، بينما سيكون الأزرق الكويتي على موعد في الساعة السابعة مساء مع الأدعم القطري.

بالمقابل، يسعى منتخبنا إلى تحقيق بداية مثالية من خلال حصد النقاط الكاملة التي ستكون بمثابة الحافز المعنوي لمواصلة مشوار البطولة بنجاح نحو بلوغ المربع الذهبي كخطوة أولى.

ويأمل الملاك التدريبي بقيادة المدرب أحمد صلاح إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة في جوانب متعددة ومنها الفنية والبدنية، من خلال المشاركة في كأس الخليج، حيث ستكشف مبارياتها عن المستويات الحقيقية للاعبين وسيتم بعدها تحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، قبل خوض غمار تصفيات كأس آسيا المقبلة، التي تعد الهدف الرئيس للمنتخب، وفي المقابل فإن طموح المنافسة على اللقب الخليجي مشروع لليوث الرافدين، فالمشاركة في هذه المسابقة ليست مجرد حضور، بل هي فرصة للتحدي وإثبات الذات، وكسب الخبرة التي ستكون حاسمة في الاستحقاقات المقبلة.

كما ذكر مدرب منتخبنا الشبابي أحمد صلاح في المؤتمر الفني الذي عُقد أمس: إن المنتخب بدأ الإعداد في (26) تموز الماضي، وهي مدة غير كافية للوصول إلى الانسجام المطلوب، لكن ذلك لا يمنع فريقنا من تقديم مستويات جيدة، والمنافسة بقوة من أجل الحصول على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف صلاح أن الهدف من المشاركة في بطولة كأس الخليج للشباب استعدادية، لكن الطموح حاضر للوصول إلى أبعد نقطة، وتحقيق النتائج الإيجابية التي تليق بسمعة الكرة العراقية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
منتخبنا للشباب يبدأ مشواره الخليجي يوم غداً بمواجهة البحرين
قرعة دوري الأبطال تكشف المسار الجديد للأندية نحو النهائي اليوم
مدير تقنية الـ(VAR): تنسيق عالٍ لتطوير أداء حكامنا ونطمح للظهور بموسم مثالي
وفد منتخب الشباب يغادر إلى السعودية للمشاركة في كأس الخليج
المحكمة الاتحادية تردّ دعوى عدنان درجال ضد رئيس اللجنة الأولمبية
منتخبنا الأولمبي يختتم تدريباته لملاقاة الهند تجريبياً غداً
اتحاد الكرة يقدم طلبا للمحكمة الاتحادية لابطال عريضة دعوى قضائية
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
منتخب الناشئين يواجه ليبيا اليوم، ضمن منافسات البطولة العربية بكرة الطائرة
الجهاز الفني البرازيلي يصل الى بغداد لقيادة منتخب العراق للصالات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك