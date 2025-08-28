منتخبنا للشباب يبدأ مشواره الخليجي يوم غداً بمواجهة البحرين

يبدأ منتخبنا الشبابي لكرة القدم مشواره في بطولة كأس الخليج العربي تحت (20) عاماً، غداً الجمعة بمواجهة الفريق البحريني ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، حيث سيحتضن ملعب ضمك المباراة عند الساعة السابعة مساء، فيما تسبقها مباراة مصر وعمان التي ستنطلق أحداثها في ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالساعة الرابعة والنصف عصراً.

ومن المقرّر أن تنطلق اليوم بطولة كأس الخليج للشباب التي تضيّفها مدينة أبها السعودية خلال المدة من (28 آب وحتى 10 أيلول المقبل)، حينما يلعب الأخضر السعودي أمام اليمن في مباراة الافتتاح عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، بينما سيكون الأزرق الكويتي على موعد في الساعة السابعة مساء مع الأدعم القطري.

بالمقابل، يسعى منتخبنا إلى تحقيق بداية مثالية من خلال حصد النقاط الكاملة التي ستكون بمثابة الحافز المعنوي لمواصلة مشوار البطولة بنجاح نحو بلوغ المربع الذهبي كخطوة أولى.

ويأمل الملاك التدريبي بقيادة المدرب أحمد صلاح إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة في جوانب متعددة ومنها الفنية والبدنية، من خلال المشاركة في كأس الخليج، حيث ستكشف مبارياتها عن المستويات الحقيقية للاعبين وسيتم بعدها تحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، قبل خوض غمار تصفيات كأس آسيا المقبلة، التي تعد الهدف الرئيس للمنتخب، وفي المقابل فإن طموح المنافسة على اللقب الخليجي مشروع لليوث الرافدين، فالمشاركة في هذه المسابقة ليست مجرد حضور، بل هي فرصة للتحدي وإثبات الذات، وكسب الخبرة التي ستكون حاسمة في الاستحقاقات المقبلة.

كما ذكر مدرب منتخبنا الشبابي أحمد صلاح في المؤتمر الفني الذي عُقد أمس: إن المنتخب بدأ الإعداد في (26) تموز الماضي، وهي مدة غير كافية للوصول إلى الانسجام المطلوب، لكن ذلك لا يمنع فريقنا من تقديم مستويات جيدة، والمنافسة بقوة من أجل الحصول على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف صلاح أن الهدف من المشاركة في بطولة كأس الخليج للشباب استعدادية، لكن الطموح حاضر للوصول إلى أبعد نقطة، وتحقيق النتائج الإيجابية التي تليق بسمعة الكرة العراقية.