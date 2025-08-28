قرعة دوري الأبطال تكشف المسار الجديد للأندية نحو النهائي اليوم

ينتظرعشّاق الكرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، لحظة الحسم المنتظرة، مع إقامة قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 لمرحلة الدوري، في مدينة موناكو الفرنسية التي تتحول إلى قبلة أنظار العالم الكروي، حيث تحمل النسخة الحالية الكثير من الإثارة، بعد نجاح النظام الجديد الذي طُبق في الموسم الماضي، وأتاح للجماهير فرصة متابعة مواجهات نارية منذ الجولات الأولى وحتى النهائي. والأنظار ستتجه مجدداً نحو كبار الأندية الأوروبية لمعرفة المسار الذي ستسلكه في طريق البحث عن المجد القاري.

وتُعد القرعة حدثًا استثنائيًا بحد ذاتها، كونها تكشف عن صدامات مبكرة قد تشعل فتيل المنافسة مبكراً وتمنح البطولة نكهة خاصة منذ بدايتها.

فيما يخوض باريس سان جيرمان غمار الموسم الحالي بصفته حامل اللقب لأول مرة في تاريخه، بعد إنجازه التاريخي الموسم الماضي عندما اكتسح إنتر ميلان بخماسية نظيفة في النهائيالذي احتضنه ملعب "أليانز أرينا".