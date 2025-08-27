مدير تقنية الـ(VAR): تنسيق عالٍ لتطوير أداء حكامنا ونطمح للظهور بموسم مثالي

أكد مدير تقنية الـ(VAR) في العراق، علي كريم، أن المعسكر التدريبي لحكام دوري نجوم العراق الذي أختتم مؤخراً في تونس، ساهم بشكل كبير في رفع كفاءتهم من الناحية التقنية، مشيراً إلى نجاح المعسكر على جميع الأصعدة من دون أي معوقات، فقد ذكر كريم للوكالة الرسمية، إن" الموسم الأول لتطبيق تقنية الـ(VAR) كان بمثابة موسم تدريبي، أما الموسم الماضي فقد شهد تطبيق التقنية في 380 مباراة، واصفاً المشاكل التقنية بأنها شبه معدومة، ولم تتجاوز 10 مباريات من إجمالي مباريات المسابقة".

وأضاف كريم أن" التحضيرات للموسم الجديد بدأت مبكراً، حيث تم إرسال كافة المتطلبات التقنية إلى الأندية، بما يشمل البنية التحتية، والمنصات، والطاقة الكهربائية، وتنظيم دخول وخروج الفرق في الوقت المثالي، إضافة إلى تخطيط الملاعب وتحسين الإضاءة التي كانت تشكل عقبة في تطبيق التقنية بشكل فعال".

فيما لفت إلى أن" هناك تنسيقاً مستمراً مع الشركة المنفذة لتقنية الـ(VAR) لتطوير العمل وتصحيح الأخطاء وتلافي حدوثها في الموسم الجديد، مع الحرص على إضافة التعليمات الأخيرة للاتحادين الآسيوي والدولي لضمان مستوى أفضل من الموسم السابق".

وتابع كريم أن" دورات خاصة أُقيمت للمشغلين والتقنيين الجدد، مع وجود تواصل مباشر لتصحيح الأخطاء وتطوير الأداء باستمرار".