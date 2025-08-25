وفد منتخب الشباب يغادر إلى السعودية للمشاركة في كأس الخليج

توجّه وفد منتخبنا الشبابي لكرة القدم فجر اليوم الاثنين إلى السعودية من أجل المشاركة في بطولة كأس الخليج تحت (20) عامًا، التي ستنطلق منافساتها الخميس المقبل في مدينة أبها، إذ تأتي هذه المشاركة في إطار خطة إعداد شاملة لـ"ليوث الرافدين"، بهدف الوصول إلى أعلى جاهزية ممكنة قبل خوض غمار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا المقبلة.

وأجرى المنتخب معسكرًا تدريبيًا قصيرًا في محافظة أربيل قبل المغادرة، تخللته إقامة ثلاث مباريات ودية، لتقييم مستويات اللاعبين وتطبيق بعض الخطط الفنية، وبالرغم من تباين النتائج، إذ حقق منتخبنا فوزًا على فريق نفط ميسان بهدف نظيف، بينما تعادل مع دهوك بهدف لمثله في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما معًا، قبل أن يخسر في البروفة الثانية أمام صقور الجبال بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فإنَّ هذه اللقاءات قدّمت مؤشرات مهمة للجهاز الفني.

بالمقابل، أوضح المنسق الإعلامي للمنتخب رياض هادي، أن "المشاركة في هذه البطولة ليست مجرّد حضور، بل هي فرصة للتحدّي وإثبات الذات، وكسب الخبرة التي ستكون حاسمة في الاستحقاقات المقبلة"، مضيفًا أن "المسابقة ستكون بمثابة محك حقيقي للكشف عن المستويات الحقيقية للاعبين وتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وهو أمر مهم جدًا قبل بدء تصفيات كأس آسيا المقبلة، التي تعد الهدف الرئيس للمنتخب"، بحسب الصحيفة الرسمية.

كما لفت هادي إلى أن "طموح المنافسة مشروع للجميع، وأن وجود منتخبات قوية في المجموعة الثانية مثل مصر وعمان والبحرين، سيعطي دافعًا إضافيًا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، مما يضمن خروج المنتخب بأكبر قدر من الفائدة الفنية والخبرة التنافسية".