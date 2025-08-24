منتخبنا الأولمبي يختتم تدريباته لملاقاة الهند تجريبياً غداً

اختتمَ منتخبنا الأولمبيُّ تدريباته ، اليوم الأحد، استعداداً لمُلاقاةِ نظيره الهنديّ يوم غدٍ الاثنين تجريبياً ضمن مُعسكره التدريبيّ المُقام في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور، حيث ذكر بيان لاتحاد كرة القدم، أن "منتخبنا الأولمبيُّ اختتمَ تدريباته استعداداً لمُلاقاةِ نظيره الهنديّ يوم غدٍ الاثنين تجريبياً ضمن مُعسكره التدريبيّ المُقام في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور".

وأضاف، أن "التدريباتُ تضمنت حصتين، الأولى صباحيّةٌ، واشتملت على بعضِ التدريباتِ البدنيّة، وتمرينات الحديدِ الخاصّة، وأقيمت في مقرِّ سكنِ المنتخب، بينما تركزت الوحدةُ التدريبيّة الثانية، التي جرت عصراً، على بعضِ الجوانب البدنيّة، والخططيّة، والتكتيكيّة الممنوحة للاعبين من قبل مدربِ المنتخب الأولمبيّ عماد محمد؛ استعداداً لمواجهةِ منتخبِ الهند الأولمبيّ ودياً، واختيار التشكيلة والأسلوب الخاصّ بتلك المباراة".

كما ذكر البيان، أن " مباراةُ منتخبنا الأولمبيّ ستقام يوم غدٍ الاثنين في ملعبِ UM Arena Stadium، الذي يقعُ داخلَ جامعةِ مالايا في كوالالمبور في الساعةِ الخامسة عصراً بتوقيتِ ماليزيا، الحادية عشرة صباحاً بتوقيتِ العاصمة بغداد، وستكون المباراةُ مغلقةً إعلامياً".