منتخب الناشئين يواجه ليبيا اليوم، ضمن منافسات البطولة العربية بكرة الطائرة

يواجه منتخبنا الوطني للناشئين بالكرة الطائرة اليوم الجمعة نظيره الليبي الدور ربع النهائي ضمن منافسات البطولة العربية المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عّمان، فيما استهل منتخبنا مشواره في البطولة بخسارة مفاجئة أمام البحرين بثلاثة أشواط دون رد، لكنه سرعان ما استعاد توازنه وحقق فوزاً مستحقاً على فلسطين بثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن ينتزع انتصارا مستحقا على الكويت في مواجهة امتدت لخمسة أشواط،حسمها "ليوث الرافدين" لصالحهم في الشوط الأخير.

كما شهدت مواجهة منتخبنا أمام الأزرق الكويتي ندية وإثارة خلال أشواطها الخمسة،والتي تمكن فيها ناشئونا من حسم النتيجة والظفر بنقاط المباراة.

في حين، يأمل ليوث الرافدين تحقيق نتيجة إيجابية اليوم ليتمكن من خلالها من العبور إلى الدور القادم ومواصلة مشواره في البطولة العربية نحو تحقيق الهدف المنشود.