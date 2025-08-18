منتخب الطائرة للناشئين يبدأ منافسات البطولة العربية السابعة عشرة بمواجهة البحرين اليوم

يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين بالكرة الطائرة اليوم الاثنين ،مشواره في منافسات البطولة العربية السابعة عشرة، بمواجهة قوية أمام نظيره البحريني، على قاعة المدينة الرياضية في العاصمة الأردنية عمّان، ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث ذكر رئيس الوفد وعضو الاتحاد العراقي للعبة، علاء شاكر، للوكالة الرسمية، إن المباراة تعدّ في غاية الأهمية ، مشيراً إلى أن تجاوز المنتخب البحريني سيسهل مهمة منتخبنا في بلوغ الأدوار المتقدمة، مؤكداً أن الاتحاد حرص على إعداد الفريق بالشكل المطلوب.

كما بيّن شاكر أن" لاعبي المنتخب والكادر التدريبي يتمتعون بمعنويات عالية ويحدوهم الأمل في الصعود إلى منصة التتويج وتمثيل العراق بأفضل صورة في البطولة".

وتشارك في البطولة ثمانية منتخبات عربية، قسمت الى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الثانية كلاً من العراق والبحرين والكويت وفلسطين، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات الأردن ومصر ولبنان وليبيا.