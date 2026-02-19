الشيخ همام حمودي: أمن المنطقة لا يتجزأ وندعم أي مسارات دبلوماسية

اعتبر رئيس المجلس الأعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي، الخميس، أن أمن المنطقة لا يتجزأ، مشيرا الى عدمه أي مسارات دبلوماسية لخفض التوتر.

وقال مكتب الشيخ حمودي في بيان، "استقبل الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الاسلامي السيد أنيل بورا إنيان سفير تركيا لدى بغداد، وبحثا تطورات الساحة الإقليمية وخطورة ما تشهده من توترات على دول المنطقة، ومستجدات المشهد السياسي العراقي على مسار تشكيل بقية الرئاسات".

وخلال اللقاء، شدد الشيخ حمودي وفق البيان على أن "أمن واستقرار المنطقة لا يتجزأ ويستوجب تنسيقاً عالياً بين دولها لتجنيبها مزيداً من التصعيد ودعم أي مسارات دبلوماسية لخفض التوتر".

وأكد "حرص العراق على المضي بتشكيل حكومة قوية تمثل إرادة العراقيين وقرارهم الوطني، وتكون بمستوى التحديات الداخلية والخارجية"، معرباً عن أمله في "توطيد العلاقات بين بغداد وانقرة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز مسارات الاستقرار الاقليمي".