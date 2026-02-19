عاجل : مكتب السيد السيستاني: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان
الأخبار

أمانة بغداد: إنجاز 90 بالمئة من تحديث شبكات المياه في العاصمة


 

 

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن اعتمادها مسارين رئيسيين لترشيد استهلاك المياه، وفيما أشارت الى إنجاز 90 بالمئة من تحديث شبكات المياه في العاصمة، أكدت قرب إنجاز أكبر خزان أرضي للمياه في العاصمة، حيث ذكر المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل للوكالة الرسمية، إن "أمانة بغداد مستمرة في حملاتها لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه داخل العاصمة، من خلال قسم الوعي المجتمعي والمديرية العامة للعلاقات والإعلام، إذ يتم إنتاج برامج وبوسترات يتم استخدامها لتوعية المواطن بضرورة ترشيد استهلاك المياه من خلال الشاشات داخل العاصمة بغداد أو من خلال برامج السوشل ميديا ، أو من خلال بعض الفنانين لإيصال رسائل إلى المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الماء باعتباره ثروة وطنية"، مشيراً إلى أن "الماء المنتج يصل للمواطن بسعر مدعوم من أمانة بغداد".

وأضاف أن "هناك تسهيلات وتبسيط إجراءات بخصوص نصب العدادات المنزلية من خلال منصة أور، حيث يمكن لأي مواطن تقديم الطلب إلكترونياً ويتم اتخاذ كافة الإجراءات، ويذهب فقط الى المكان الذي يتسلم منه المقياس ويتم نصبه في المنازل من قبل الدائرة البلدية".

كذلك أوضح أن "هذه الإجراءات تهدف الى تشجيع المواطن على نصب مقياس كونه بدون مقياس سيكون المبلغ تقديرياً للمنازل، أما المقياس فسيحدد نسبة استهلاكه للماء ويكون أقل كلفة على المواطن".

كما لفت إلى أن "أمانة بغداد أنجزت نحو 90 بالمئة من تحديث شبكات المياه في العاصمة، حيث تم استبدال الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي ووضع شبكة مياه جديدة لضمان وصول المياه بمواصفات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية"، منوهاً بأن "العمل جارٍ على إنجاز باقي الشبكات التي تحتاج الى استبدالها بشكل كامل ،فضلاً عن إنشاء شبكات جديدة لمناطق الإفرازات الحديثة وتجهيزها بالمياه الصالحة للشرب".

فيما أشار إلى أنه "سيتم إنجاز أكبر خزان أرضي في منطقة الشعب بسعة 35 ألف متر مكعب ،حيث سيسهم في تقليل شح الماء في منطقة الشعب أو مجاوراتها التي كانت تعاني في فصل الصيف من شح الماء" ،مؤكداً "استمرار إجراءات أمانة بغداد في إيصال المياه الصالحة للشرب إلى جميع أحياء وساكني مناطق العاصمة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التربية تعلن نتائج الامتحانات التمهيدية (الخارجي) لمرحلتي المتوسطة والاعدادية
أمانة بغداد: إنجاز 90 بالمئة من تحديث شبكات المياه في العاصمة
مجلس محافظة صلاح الدين: انتخاب هيثم الزهوان محافظا
هيئة النزاهة: ضبط مسؤول في شركة نفط ميسان اختلس (162) مليون دينار
دائرة المتاحف: ضوابط خاصة بعملية تصنيع وبيع القطع الأثرية
وزارة الصحة تستعد لإطلاق الحملة الثالثة لتحسين خدمات الصحة المدرسية
عمليات بغداد: اغلاق معامل إنتاج الاسفلت وكور صهر المعادن في شرقي العاصمة
حالة الطقس: حرارة مرتفعة حتى الأحد
رئيس مجلس النواب يؤكد لرئيس اركان الجيش دعمه لكل ما يسهم في الارتقاء بالمؤسسة العسكرية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن درس مصر وكامب ديفيد.. ما جناه التطبيع مع العدو وعبره المستفادة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك