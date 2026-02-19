أمانة بغداد: إنجاز 90 بالمئة من تحديث شبكات المياه في العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن اعتمادها مسارين رئيسيين لترشيد استهلاك المياه، وفيما أشارت الى إنجاز 90 بالمئة من تحديث شبكات المياه في العاصمة، أكدت قرب إنجاز أكبر خزان أرضي للمياه في العاصمة، حيث ذكر المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل للوكالة الرسمية، إن "أمانة بغداد مستمرة في حملاتها لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه داخل العاصمة، من خلال قسم الوعي المجتمعي والمديرية العامة للعلاقات والإعلام، إذ يتم إنتاج برامج وبوسترات يتم استخدامها لتوعية المواطن بضرورة ترشيد استهلاك المياه من خلال الشاشات داخل العاصمة بغداد أو من خلال برامج السوشل ميديا ، أو من خلال بعض الفنانين لإيصال رسائل إلى المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الماء باعتباره ثروة وطنية"، مشيراً إلى أن "الماء المنتج يصل للمواطن بسعر مدعوم من أمانة بغداد".

وأضاف أن "هناك تسهيلات وتبسيط إجراءات بخصوص نصب العدادات المنزلية من خلال منصة أور، حيث يمكن لأي مواطن تقديم الطلب إلكترونياً ويتم اتخاذ كافة الإجراءات، ويذهب فقط الى المكان الذي يتسلم منه المقياس ويتم نصبه في المنازل من قبل الدائرة البلدية".

كذلك أوضح أن "هذه الإجراءات تهدف الى تشجيع المواطن على نصب مقياس كونه بدون مقياس سيكون المبلغ تقديرياً للمنازل، أما المقياس فسيحدد نسبة استهلاكه للماء ويكون أقل كلفة على المواطن".

كما لفت إلى أن "أمانة بغداد أنجزت نحو 90 بالمئة من تحديث شبكات المياه في العاصمة، حيث تم استبدال الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي ووضع شبكة مياه جديدة لضمان وصول المياه بمواصفات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية"، منوهاً بأن "العمل جارٍ على إنجاز باقي الشبكات التي تحتاج الى استبدالها بشكل كامل ،فضلاً عن إنشاء شبكات جديدة لمناطق الإفرازات الحديثة وتجهيزها بالمياه الصالحة للشرب".

فيما أشار إلى أنه "سيتم إنجاز أكبر خزان أرضي في منطقة الشعب بسعة 35 ألف متر مكعب ،حيث سيسهم في تقليل شح الماء في منطقة الشعب أو مجاوراتها التي كانت تعاني في فصل الصيف من شح الماء" ،مؤكداً "استمرار إجراءات أمانة بغداد في إيصال المياه الصالحة للشرب إلى جميع أحياء وساكني مناطق العاصمة".