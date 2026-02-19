وزارة الصحة تستعد لإطلاق الحملة الثالثة لتحسين خدمات الصحة المدرسية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن استعدادها لإطلاق الحملة الثالثة لتحسين خدمات الصحة المدرسية، تزامناً مع الأسبوع الوطني للصحة المدرسية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إنه "برعاية وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، وتزامناً مع الأسبوع الوطني للصحة المدرسية الذي يصادف يوم 25 شباط، تستعد وزارة الصحة لإطلاق الحملة الثالثة لتحسين خدمات الصحة المدرسية، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22 شباط ولمدة ثلاثة أسابيع، والتي ستشمل زيارة جميع المدارس في مختلف محافظات العراق ضمن برنامج وطني يهدف إلى تعزيز صحة الطلبة والارتقاء بالبيئة المدرسية".

وأضافت، ان "الحملة ستتضمن إجراء فحوصات البصر، والفحص التغذوي، والكشف البيئي للمدارس، إلى جانب متابعة المنسق الصحي، وإلقاء المحاضرات التوعوية، وفحص اعوجاج العمود الفقري للطلبة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية وتعزيز الوقاية".

كذلك أوضح البيان، ان "وزارة الصحة هيأت آلاف الفرق الطبية والصحية في عموم المحافظات، بعد تدريبها على خطة وآليات الفحص المعتمدة، لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة وتنظيم عالٍ.

كما لفتت الى ان "الحملة تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض والمشكلات الصحية لدى الطلبة، فضلاً عن رصد النواقص البيئية في المدارس والعمل على معالجتها بالتنسيق مع وزارة التربية، بما يوفر بيئة تعليمية صحية وآمنة".